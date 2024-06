Cette puissante arme Warzone domine secrètement Rebirth Island

Un fusil d’assaut oublié de MW2 est actuellement l’une des meilleures armes de Warzone sur Rebirth Island grâce à son TTK à courte et moyenne portée, et pourtant, peu de joueurs l’utilisent.

Le Kastov 545 a été largement oublié dans la saison 4 de Warzone, mais cela pourrait changer, car les joueurs commencent à réaliser que les armes de MW2 possèdent une puissance cachée dans la saison 4.

Quand il s’agit de dominer sur des petites cartes, le Kastov 545 est un choix incontournable, car il possède une portée de dégâts efficace constante lorsqu’il est utilisé à courte et moyenne distance.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, le Kastov 545 est une arme relativement facile à utiliser, ce qui rend les tirs plus précis et permet d’obtenir un TTK encore plus rapide.

Des accessoires comme le Silencieux VT-7 Spiritfire, les Munitions à grain élevé 5.45 et le Canon IG-K30 406 mm améliorent les dégâts de l’arme, la vitesse des balles et même le contrôle du recul. Vous pouvez ensuite compléter avec une lunette de votre choix et le Chargeur de 60 cartouches, qui est indispensable pour les modes en équipe dans Warzone.

De plus en plus de joueurs commencent à remarquer la puissance du Kastov 545, à l’image du Youtubeur WhosImmortal qui a mis en avant cette arme dans sa vidéo du 19 juin, lui donnant une place dans son top cinq des meilleurs fusils d’assaut de la saison 4.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

WhosImmortal a décrit le Kastov 545 comme un choix “idéal” pour Rebirth Island grâce à ses excellents chiffres de TTK à moyenne portée et à son recul facile à contrôler.

Alors avec l’arrivée imminente de la mise à jour Rechargée de la Saison 4 et le nerf prévu du Kar98k, le Kastov 545 est une arme à surveiller de près.