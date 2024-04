Les meilleures classes sur Rebirth Island de la Saison 3 de Warzone

Rebirth Island est de retour dans la saison 3 de Warzone, et cette petite carte a sa propre sélection d’armes méta. Voici donc les meilleures classes à utiliser.

La saison 3 de Warzone a ramené Rebirth Island, carte emblématique de Warzone, et les joueurs cherchent à dominer à nouveau cette carte Resurgence chaotique. Pour cela, vous aurez besoin de la meilleure classe incluant les choix d’armes parfaits, ainsi que les meilleurs accessoires, atouts et équipements.

Voici les meilleures classes pour Rebirth Island dans la Saison 3 de Warzone.

Sommaire

Meilleures classes de Rebirth Island

Que vous souhaitiez couvrir des distances longues ou courtes sur Rebirth Island, voici notre sélection des meilleures classes de la saison 3 de Warzone.

Meilleure classe Warzone Rebirth Island à longue portée

Holger 556

Bouche : Silencieux VT-7 Spiritfire

: Silencieux VT-7 Spiritfire Canon : Chrios-6 Match

: Chrios-6 Match Lunette : Lunette JAK sans verre

: Lunette JAK sans verre Accessoire canon : Poignée lourde de soutien Bruen

: Poignée lourde de soutien Bruen Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

SOA Subverter

Bouche : Casus Brake L

: Casus Brake L Canon : Canon long Dozer-90

: Canon long Dozer-90 Lunette : Lunette JAK sans verre

: Lunette JAK sans verre Accessoire canon : Poignée lourde de soutien Bruen

: Poignée lourde de soutien Bruen Chargeur : Chargeur à tambour de 50 cartouches

Même si Rebirth Island est caractérisée par un mouvement constant et des duels à courte portée, couvrir toutes les portées est toujours important pour remporter la victoire.

C’est pourquoi nous avons choisi le Holger 556 et le SOA Subverter pour couvrir les longues distances, étant donné leur facilité d’utilisation, leurs dégâts impressionnants et leur très faible recul.

Meilleure classe Warzone Rebirth Island à courte portée

HRM-9

Bouche : Compensateur réducteur de flash ZEHMN35

: Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 Accessoire canon : Garde-main DR-6

: Garde-main DR-6 Crosse : Crosse pliante

: Crosse pliante Chargeur : Chargeur à tambour de 50 balles

: Chargeur à tambour de 50 balles Munitions : Munitions à grain élevé 9mm

Renetti

Bouche : Compensateur réducteur de flash ZEHMN35

: Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 Poignée arrière : Poignée de combat Bruen Onslaught

: Poignée de combat Bruen Onslaught Kit de conversion : Kit carabine JAK Ferocity

: Kit carabine JAK Ferocity Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Chargeur : Chargeur à tambour de 50 balles

Pour les duels à courte portée, le HRM-9 continue de dominer grâce à ses dégâts incroyables, sa cadence de tir élevée et sa grande mobilité.

Le Renetti rejoint la méta à courte portée dans la saison 3, grâce à sa pièce détachée qui possède d’excellentes statistiques pour détruire les ennemis de près.

Meilleure classe sniper de Warzone Rebirth Island

MORS

Canon : Canon lourd Tonne

: Canon lourd Tonne Laser : Lumière SL Razorhawk

: Lumière SL Razorhawk Munitions : Munitions Slugs antimatériel hypervéloces

: Munitions Slugs antimatériel hypervéloces Culasse : Verrou rapide

: Verrou rapide Crosse : Crosse Superlite-90

Qui n’aime pas abattre des ennemis de loin avec un sniper ? Cette classe du fusil de précision MORS vous permettra de combattre avec une arme bien connue des vétérans de Call of Duty.

Meilleurs atouts et équipements pour Warzone Rebirth Island

Atout 1 : Alpiniste

: Alpiniste Atout 2 : Pas de course

: Pas de course Atout 3 : Trempé

: Trempé Atout 4 : Alerte maximale

: Alerte maximale Équipement mortel : Couteau de lancer

: Couteau de lancer Équipement tactique : Grenade fumigène

Étant donné que Rebirth Island dans Warzone est extrêmement chaotique, les meilleurs choix d’atouts et d’équipements seront ceux qui peuvent vous aider à rester constamment en mouvement tout en étant vigilant.

Pour accomplir cela, nous avons sélectionné Alpiniste qui vous permettra de sauter de plus grandes distances sans subir de dégâts, combiné à Pas de course pour se déplacer encore plus vite et augmenter la durée du sprint tactique.

Trempé va ensuite aider à accélérer le temps de récupération de votre arme, ne nécessitant que deux plaques au lieu de trois, et Alerte maximale vous informera si un ennemi vous vise.

Quant aux équipements, la combinaison du Couteau de lancer et de la Grenade fumigène est un classique indémodable. Cela vous permettra d’éliminer rapidement les ennemis à terre, ainsi que de vous échapper de toute situation délicate.

Et voilà pour les meilleures classes à utiliser sur Rebirth Island pour la Saison 3 de Warzone.

