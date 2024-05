Une arme de mêlée surpuissante domine Rebirth Island dans Warzone

Si vous avez beaucoup joué à Call of Duty: Warzone au cours de la Saison 3, vous êtes sûrement au courant de la manière dont la méta a changé, avec l’apparition en force du BP50 JAK Revenger et du Striker 9. Cependant, Rebirth Island est dominée par une arme de mêlée particulièrement exaspérante, et les joueurs commencent à en avoir assez.

Les armes de mêlée ont fait leur entrée et leur sortie de la méta de Warzone depuis le lancement du jeu, les Bâtons Kali étant une option particulièrement populaire à un moment donné, capables d’abattre les adversaires à courte portée à une vitesse fulgurante.

Ils sont devenus une plainte récurrente des joueurs de Warzone, et maintenant, il semble que le Tonfa suive la même voie, devenant de plus en plus populaire et frustrant, surtout sur Rebirth Island.

Semblable aux Bâtons Kali, le Tonfa est juste un seul bâton qui a une portée augmentée et une vitesse incroyable lorsqu’on spamme le bouton de mêlée, surpassant de loin les autres options d’armes de mêlée.

Cela signifie que si un joueur avec un Tonfa s’approche de vous, il est très peu probable que vous sortiez vainqueur du combat, à moins que vous ne parveniez à placer de bons tirs dans la tête ou à complètement déséquilibrer votre adversaire pour créer plus de distance.

“Le début de la brutalité de mon Tonfa”

« S’il vous plaît, nerfez le tonfa et le bouclier, » a demandé BrendelFRL sur Twitter/X, ciblant également le Bouclier Antiémeute. « Ces objets sont abusés, c’est un jeu de tir, ça n’a pas de sens que ces armes de mêlée soient si cassées, le gameplay devient injouable. »

MissJessx a même demandé à ce qu’il soit banni dans le Resurgence classé, ainsi qu’un nerf, disant que cela « devient ridicule. »

Ce qui est pire, c’est que le Tonfa est débloqué une fois que vous atteignez le niveau 4, ce qui signifie que, à moins que vous ne commenciez le jeu pour la première fois, une grande majorité des joueurs ont le Tonfa prêt à être utilisé.

