Warzone privilégie Rebirth Island, au risque de nuire à l’équilibre du jeu

La dernière mise à jour présentant les changements pour la mi-saison 3 met en lumière plusieurs modifications sur Rebirth Island, mais manque de nouveautés dans d’autres domaines. Si Warzone veut susciter de l’enthousiasme pour l’avenir, il ne peut pas se contenter de cette seule carte.

La réintroduction de Rebirth Island a été un moment excitant pour Warzone, car elle a ramené une carte très appréciée des fans et l’a combinée avec les mécaniques mises à jour de Modern Warfare 3. C’était un pari sur la nostalgie qui a fonctionné.

Depuis le retour de Rebirth Island, Warzone semble se focaliser dessus, et les détails récemment révélés pour la mise à jour de la mi-saison 3 indiquent que cette tendance pourrait se poursuivre.

La majorité du contenu arrivant dans Warzone est centré autour de Rebirth Island, avec la nouvelle série d’éliminations, l’événement et l’amélioration de terrain disponibles uniquement sur cette carte. Le seul autre indice de mises à jour en dehors de Rebirth Island est une allusion aux bunkers sur Urzikstan.

C’est un plan de contenu décevant qui donne à certains joueurs l’impression que Warzone, dans son ensemble, passe au second plan pour les développeurs.

Il y a trois autres cartes dans Warzone, et pourtant, Rebirth Island reçoit toute l’attention. Il était logique de se concentrer sur le lancement de la nouvelle version au début de la saison 3, mais continuer ainsi avec cette mise à jour de mi-saison ? C’est trop, et les joueurs semblent prêts à passer à autre chose.

Le subreddit de Warzone a exprimé ce sentiment, et on voit clairement pourquoi : la taille compacte de Rebirth Island a conduit à son exploration approfondie, ne laissant plus grand-chose à découvrir ou à explorer. La communauté ne veut pas rester bloquée sur cette petite carte pour voir les nouvelles additions.

Ce qui a rendu Warzone si spectaculaire lors de sa sortie en 2020, c’était la taille des parties. 150 joueurs sur une immense carte rendaient le tout épique, et lorsque des cartes plus petites ont été lancées, elles servaient de bons endroits pour se détendre de temps en temps.

Le jeu brille véritablement sur ses cartes expansives, et tout confiner dans Rebirth Island risque de mécontenter les joueurs. Ils désirent des combats grandioses et des expériences épiques offertes par les cartes plus grandes et s’attendent légitimement à du contenu nouveau dans ces environnements également.

Sans parler du fait que l’expérience battle royale n’est pas disponible sur Rebirth Island ; Résurgence est le seul mode qui peut y être joué. Warzone est un battle royale dans son essence et se concentrer uniquement sur un mode secondaire n’est pas viable.

Négliger d’autres cartes risque de provoquer une stagnation dans l’expérience globale du jeu. Sans mises à jour attrayantes, les joueurs pourraient se lasser et finalement partir, posant un risque significatif pour la rétention des joueurs.

Alors que la saison 3 touche à sa fin, perdre des joueurs n’est pas le résultat souhaité. Cependant, sans mises à jour pour les cartes plus grandes, le risque de perdre des joueurs augmente.

Ce n’est pas une sentence de mort pour Warzone, mais il est frustrant de voir une si petite partie d’un jeu bien plus vaste recevoir toute l’attention.