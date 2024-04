Cette classe “one-shot” de Warzone domine actuellement Rebirth Island

Cette classe d’un sniper capable de “one-shot” règne actuellement en maître sur la carte Rebirth Island de Warzone, avec une vitesse rapide et un TTK mortel la rendant presque impossible à contrer.

Le sniper MORS, introduit pour la première fois dans Call of Duty : Advanced Warfare en 2014 a fait son grand retour dans Modern Warfare 3 et Warzone, devenant un succès instantané parmi les joueurs, et c’est facile de comprendre pourquoi.

Malgré des problèmes évidents qui le freinent, avec un problème de désalignement de la lunette que les développeurs ont promis de corriger, le MORS a déjà inondé toutes les parties de Warzone.

Avec cette classe, cependant, vous pouvez infliger de sérieux dégâts sur Rebirth Island, capable de suivre le style rapide et frénétique de la carte grâce à sa vitesse d’ADS rapide, sa bonne mobilité et, plus significativement, son potentiel de one-shot.

Voici donc la classe MORS capable de one-shot qui domine Rebirth Island :

Canon : Canon lourd Tonne

: Canon lourd Tonne Crosse : Pas de crosse

: Pas de crosse Culasse : Verrou rapide

: Verrou rapide Poignée arrière : Poignée OP-980

: Poignée OP-980 Munitions : Munitions Slug antimatériel hypervéloces

Cette classe permet de mettre un ennemi au sol en un seul tir à n’importe quelle distance, à condition de toucher la tête, même si le joueur est complètement équipé de plaques.

Il est cependant bon de noter que dans le mode Resurgence Ranked, les snipers sont ajustés afin de ne pas pouvoir one-shot, donc cela pourrait ne pas être aussi viable dans ce mode. Mais pour le reste, cette classe est une véritable menace sur laquelle vous pouvez compter.

