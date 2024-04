Le meilleur moveset de Méga-Laggron dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Méga-Laggron est un excellent Pokémon de type Eau/Sol dans le milieu compétitif, donc si vous souhaitez tester sa puissance dans les contenus PvP et Raid de Pokémon Go, voici ses meilleurs ensembles d’attaques pour chaque scénario.

La combinaison de types de Laggron en a fait un Pokémon préféré des fans et il est devenu encore plus populaire une fois qu’il a reçu sa Méga-Évolution dans Pokémon Rubis Oméga & Saphir Alpha.

Méga-Laggron est devenu l’un des créatures de type Eau/Sol les plus en vue dans la méta, et – heureusement – cela s’est traduit dans le mode compétitif de Pokémon Go.

Alors, si vous voulez ajouter cette bête robuste à votre équipe, voici les ensembles d’attaques idéaux que vous pouvez lui enseigner.

Toutes les attaques de Méga-Laggron dans Pokémon Go

Ce Pokémon dispose d’un total de deux Attaques Immédiates et sept Attaques Chargées dans le jeu, laissant aux joueurs un bon ensemble de combinaisons à essayer pendant les combats.

Attaques Immédiates de Méga-Laggron

Tir de Boue (Sol/STAB)

Pistolet à O (Eau/STAB)

Attaques Chargées de Méga-Laggron

Séisme (Sol/STAB)

Cradovague (Poison)

Surf (Eau/STAB)

Ocroupi (Eau/STAB)

Hydroblast (Eau/STAB/MT Élite)

Frustration (Normal/Pokémon Obscur)

Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Le meilleur moveset de Méga-Laggron pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Méga-Laggron dans le PvP est Tir de Boue comme Attaque Immédiate et Hydroblast comme Attaque Chargée.

Tir de Boue permet aux joueurs de bénéficier de STAB, de cibler un certain type d’ennemi et d’accéder rapidement à l’Attaque Chargée.

Comme Attaque Chargée, Hydroblast est la meilleure option car c’est un mouvement peu coûteux avec des dégâts incroyablement élevés qui peut aider à leurrer les boucliers. De plus, mixer une attaque de type Sol et une attaque de type Eau amplifie la couverture de Méga-Laggron dans la bataille.

Si vous recherchez une seconde Attaque Chargée, choisissez Séisme, car cette puissante attaque anéantira tout ennemi restant.

Le meilleur moveset de Méga-Laggron pour les Raids

Le meilleur ensemble d’attaques de Méga-Laggron pour les combats de Raid consiste en Pistolet à O comme Attaque Immédiate et Hydroblast comme Attaque Chargée.

Cette combinaison de mouvements fonctionne parfaitement car ce sont deux mouvements peu coûteux qui frappent fort et bénéficient de STAB supplémentaire. Grâce à la rapidité de Pistolet à O, les joueurs atteindront Hydroblast et ses 90 dégâts très rapidement.

En tant que créature double, Méga-Laggron peut être utilisé dans les Raids comme un attaquant complet de type Eau ou Sol. Cependant, en raison des faiblesses et des forces de types, l’ensemble d’attaques de type Eau est légèrement supérieur, car il offre plus de couverture.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs ensembles d’attaques de Méga-Laggron dans Pokémon Go. Pour plus de contenu de jeu, consultez les guides ci-dessous :

