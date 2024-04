Le meilleur moveset de Méga-Braségali dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Les joueurs compétitifs cherchant à dominer le contenu PvP et Raid de Pokémon Go pourraient vouloir essayer le puissant Méga-Braségali de type Feu/Combat, alors voici les meilleurs ensembles d’attaques à lui enseigner dans le jeu.

En tant que starter de type Feu de Hoenn, Braségali est très bien connu parmi les fans de Pokémon. Il est devenu encore plus populaire une fois qu’il a obtenu sa Méga-Évolution dans les remakes de Pokémon Rubis & Saphir.

Une fois que Méga-Braségali a intégré le circuit compétitif de Pokémon Go vers la fin de 2022, les joueurs ont été stupéfaits par sa vitesse super élevée et sa force incroyable, mais quelles attaques rendent cette créature si puissante ?

Toutes les attaques de Méga-Braségali dans Pokémon Go

Ce poulet combattant dispose au total de deux Attaques Immédiates et de huit Attaques Chargées dans le jeu, principalement axées sur le double type du Pokémon, offrant aux joueurs un large éventail de combinaisons à essayer.

Attaques Immédiates de Méga-Braségali

Riposte (Combat/STAB)

Danse Flammes (Feu/STAB)

Attaques Chargées de Méga-Braségali

Exploforce (Combat/STAB)

Rapace (Vol)

Surchauffe (Feu/STAB)

Pied Brûleur (Feu/STAB)

Lame de Roc (Roche/MT Élite)

Rafale Feu (Feu/STAB/MT Élite)

Frustration (Normal/Pokémon Obscur)

Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Le meilleur moveset de Méga-Braségali pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Méga-Braségali dans le PvP consiste à utiliser Riposte comme Attaque Immédiate et Pied Brûleur comme Attaque Chargée.

Bien que les deux attaques bénéficient de STAB, Riposte est un peu moins coûteuse et inflige presque autant de dégâts que Danse Flammes. De plus, grâce à sa rapidité, vous pourrez atteindre l’Attaque Chargée plus rapidement.

Pied Brûleur est l’Attaque Chargée la moins coûteuse de Méga-Braségali, mais elle inflige néanmoins une quantité décente de dégâts et est tellement rapide que vous pourrez l’utiliser constamment pour leurrer les boucliers des ennemis.

Les joueurs recherchant une seconde Attaque Chargée peuvent opter pour Rafale Feu, car son coût énergétique est vraiment bas tout en infligeant une quantité incroyable de dégâts.

Le meilleur moveset de Méga-Braségali pour les Raids

Le meilleur ensemble d’attaques pour Méga-Braségali dans les combats de Raid consiste à utiliser Danse Flammes comme Attaque Immédiate et Rafale Feu comme Attaque Chargée.

Pour les combats de Raid, les joueurs peuvent se concentrer sur l’un des deux types que Méga-Braségali possède pour exploiter le STAB. Danse Flammes et Rafale Feu sont la voie à suivre pour une approche de type Feu exceptionnelle, car ils infligent ensemble une quantité ridicule de dégâts.

Si les joueurs veulent opter pour une bête de type Combat super solide, Riposte et Exploforce devraient être leurs mouvements choisis.

Une combinaison des deux est nécessaire si vous voulez cibler les Pokémon de type Glace ou Acier, alors utilisez Riposte comme Attaque Immédiate et associez-la avec Rafale Feu comme votre Attaque Chargée.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le meilleur ensemble d’attaques de Méga-Braségali dans Pokémon Go. Pour plus de contenu de jeu, consultez les guides ci-dessous :

