Le meilleur moveset d’Oratoria dans Pokémon Go | Meilleurs attaques PvP et Raid

Oratoria, le Pokémon de type Eau/Fée, est la forme finale gracieuse du starter Otaquin de Pokémon Soleil & Lune. Mais quelles sont les attaques qu’il apprend dans Pokémon Go, et lesquelles sont les meilleures pour le PvP et les Raids ?

Oratoria est l’évolution finale de l’Otaquin, le starter de type Eau d’Alola introduit dans Pokémon Soleil & Lune.

Voici ce que vous devez savoir sur les meilleurs movesets de Oratoria dans Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Toutes les attaques qu’Oratoria peut apprendre dans Pokémon Go

Voici toutes les attaques immédiates et chargées qu’Oratoria peut apprendre dans Pokémon Go :

Attaques rapides d’Oratoria

L’article continue après la publicité

Cascade (Eau)

Charme (Fée)

Attaques chargées d’Oratoria

Pouvoir Lunaire (Fée)

Hydrocanon (Eau)

Psyko (Psy)

Voix Enjôleuse (Fée)

Meilleur moveset d’Oratoria pour le PvP dans Pokémon Go

Le meilleur moveset pour le PvP d’Oratoria dans Pokémon Go est Charme comme Attaque Immédiate, avec Hydrocanon et Voix Enjôleuse comme deux Attaques Chargées. Ces trois attaques bénéficient du STAB (Same Type Attack Bonus) et offrent actuellement le meilleur DPS total pour Oratoria.

L’article continue après la publicité

Cependant, le meilleur moveset d’Oratoria pourrait changer après la Journée Communauté d’Otaquin en fonction de l’ajout d’Hydroblast et d’Aria de l’Écume.

Meilleur moveset d’Oratoria pour les Raids dans Pokémon Go

Le meilleur moveset d’Oratoria pour les Raids dans Pokémon Go est Charme comme Attaque Immédiate et Hydrocanon comme Attaque Chargée.

L’article continue après la publicité

Pour plus de contenu sur le jeu mobile, consultez nos guides :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain