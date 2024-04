Le meilleur moveset de Lucario dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

Lucario est l’un des Pokémon préférés des fans dans la franchise, et maintenant qu’il revient dans les Raids 3 étoiles de Pokémon Go, voici les meilleurs ensembles d’attaques que vous pouvez lui enseigner pour les combats PvP et les Raids.

Il n’est pas un secret que Lucario est un Pokémon extrêmement puissant et un excellent choix de type Combat/Acier pour votre équipe si vous cherchez à ajouter un peu plus de puissance de feu ou simplement plus de dégâts.

Cependant, que vous capturiez Lucario pour compléter votre Pokédex de Pokémon Go ou pour l’utiliser dans des combats, il est vital de l’équiper des meilleures attaques pour vaincre dans les Raids, les Arènes, et bien plus encore dans le jeu. Voici donc les meilleurs ensembles d’attaques pour Lucario pour les PvP et les Raids.

Niantic

Toutes les attaques de Lucario dans Pokémon Go

Lucario peut apprendre un total de deux Attaques Immédiates et six Attaques Chargées dans Pokémon Go. Elles varient entre les types Combat, Acier, mais aussi Spectre et Feu, et nous les avons toutes listées ci-dessous :

Attaques Immédiates de Lucario :

Pisto-Poing (Acier/STAB)

Riposte (Combat/STAB)

Attaques Chargées de Lucario :

Luminocanon (Acier/STAB)

Ball’Ombre (Spectre)

Close Combat (Combat/STAB)

Pied Brûleur (Feu)

Poing Boost (Combat/STAB)

Aurasphère (Combat/STAB)

Meilleur moveset de Lucario pour les combats PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Lucario dans les rencontres PvP consiste à utiliser Riposte comme Attaque Immédiates et Poing Boost comme Attaque Chargée.

Bien que les deux bénéficient de STAB, Riposte est légèrement meilleure car elle inflige plus de dégâts que Pisto-Poing et possède un EPS (énergie par seconde) beaucoup plus bas, ce qui rend les DPS considérablement plus élevés.

Comme Attaque Chargée, Poing Boost vous permet d’appliquer un buff d’attaque tout en appâtant les boucliers ennemis. C’est l’attaque la moins coûteuse, donc en conséquence, elle n’inflige pas trop de dégâts. C’est pourquoi vous devriez la combiner avec une seconde Attaque Chargée.

Si vous pouvez vous permettre une seconde Attaque Chargée, optez pour Ball’Ombre pour infliger bien plus de dégâts tout en amplifiant votre gamme de couverture.

Meilleur moveset de Lucario pour les Raids

L’un des meilleurs ensembles d’attaques que vous pouvez enseigner à Lucario pour les combats de Raid est Riposte comme Attaque Immédiate et Aurasphère comme Attaque Chargée, infligeant 18,67 dégâts par seconde avec un total de 385,2 dégâts.

Comme mentionné ci-dessus, les deux attaques sont plutôt bonnes, mais Riposte excelle sur Pisto-Poing, surtout lorsqu’elle est associée à une attaque de même type, donc optez pour cela.

Pour l’Attaque Chargée, associez Riposte à Aurasphère, car c’est une attaque dévastatrice qui inflige une quantité impressionnante de dégâts pour très peu d’énergie.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur le meilleur moveset de Lucario dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

