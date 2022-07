Pokémon Go : Guide des Évolitions – Comment faire évoluer son Évoli

Maintenant que Pokémon Go dispose de toutes les évolutions d’Évoli, vous vous demandez peut-être comment les obtenir, alors nous vous expliquons comment procéder !

Après plusieurs années d’attente, toutes les “Évolitions” sont enfin dans Pokémon Go. Les fans ont supplié Niantic de les ajouter dans le jeu mobile depuis le lancement à l’été 2016.

Mais comment les obtenir ? Il existe quatre méthodes : l’évolution, le Copain, l’utilisation d’un Leurre et l’astuce du surnom, cette dernière étant la meilleure et de loin la plus facile. Cela vous coûtera 25 Bonbons pour obtenir une évolution d’Évoli.

Pour vous assurer de trouver un Évoli au maximum de son potentiel avant l’évolution, nous vous conseillons de chercher un nid d’Évoli dans les parages. Une fois ce nid trouvé, il vous suffira de vous y rendre régulièrement pour en capturer le plus possible et garder les plus prometteurs.

L’astuce du surnom d’Évoli sur Pokémon Go

Avant de nous pencher sur d’autres méthodes, vous pouvez obtenir à coup sûr une des évolutions en utilisant l’astuce du surnom. Cependant, cette technique ne peut être faite qu’une seule fois pour chaque évolution par compte.

Pour renommer votre Évoli, il suffit de cliquer sur l’icône en forme de crayon à côté de son nom dans le menu “Pokémon”. Vous devez lui donner un nom très spécifique pour obtenir l’évolution que vous souhaitez, alors assurez-vous de le saisir correctement avant de cliquer sur “Évoluer”.

Nom Image Type Surnom Aquali Eau Rainer Voltali Électrik Sparky Pyroli Feu Pyro Mentali Psy Sakura Noctali Ténèbres Tamao Givrali Glace Rea Phyllali Plante Linnea Nymphali Fée Kira

Ces surnoms ne sont pas là par hasard puisqu’ils proviennent de l’animé Pokémon ! Maintenant que vous les connaissez tous, voici les instructions à suivre étape par étape :

Attrapez un Évoli (essayez d’en avoir un avec un bon niveau) Cliquez sur votre Évoli à travers l’écran Pokémon À côté du nom “Évoli”, se trouve une icône de crayon, cliquez dessus Changez le nom pour le surnom approprié Redémarrez l’application Pokémon Go pour vous assurer que le surnom est bien enregistré

Cette astuce ne fonctionne malheureusement qu’une seule fois par surnom. Par conséquent, une fois que vous avez fait évoluer un Évoli en utilisant l’un de ces pseudos, si vous utilisez à nouveau le même surnom, la prochaine évolution sera déterminée par les conditions classiques données par le jeu et le surnom n’aura donc plus d’effet.

Comment obtenir Aquali, Voltali et Pyroli sur Pokémon Go

Une fois que vous avez utilisé le surnom pour une seule occasion, vous devrez effectuer une autre méthode pour chaque autre Évolition par la suite. Pour Aquali, Voltali et Pyroli, il faut un peu de chance…

Malheureusement, il n’y a pas de moyen sûr de garantir que vous obtiendrez l’une de ces trois créatures. En effet, c’est complètement aléatoire lorsque vous cliquez sur “Évoluer”. Certes vous obtiendrez l’une des évolutions de la première génération, mais vous ne pouvez pas choisir laquelle.

Cela signifie que vous devrez, soit être incroyablement chanceux pour obtenir celui que vous voulez du premier coup, soit attraper plusieurs Évoli et faire des réserves de Bonbons car il coûte 25 à chaque évolution.

Comment obtenir Mentali et Noctali

Bien que les évolutions de la première génération soient aléatoires, vous pouvez vous garantir un Mentali ou un Noctali grâce à une autre astuce que celle du surnom. En revanche, c’est beaucoup moins simple.

Pour ce faire, il faut remonter à la deuxième génération et les jeux Pokémon versions Or et Argent. Plutôt qu’une Pierre évolutive, c’est l’heure de la journée qui déterminait l’évolution d’Évoli. Le faire évoluer pendant la nuit (18h00 à 4h00 à l’heure du jeu) offrait un Noctali. À l’inverse, les 14 autres heures de la journée provoquaient une évolution en Mentali.

La méthode est relativement similaire dans Pokémon GO. Tout d’abord, assurez-vous que votre Évoli que vous voulez faire évoluer soit votre Copain Pokémon et qu’il ait trouvé deux Bonbons.

Ensuite vous devrez marcher 10 km avec lui. Si l’heure de la journée dans le jeu est entre 18h et 4h du matin, vous obtiendrez un Noctali. S’il est entre 4h01 et 17h59, vous aurez un Mentali.

Comment obtenir Givrali et Phyllali sur Pokémon Go

Deux autres “Évolitions” ont été ajoutées lors de la quatrième génération de Pokémon. Il s’agit de Phyllali de type Plante et de Givrali de type Glace.

Comme Mentali et Noctali, vous pouvez faire évoluer votre Évoli vers l’un ou l’autre sans utiliser l’astuce du surnom. Assurez-vous simplement d’avoir un Évoli avec 25 Bonbons en stock.

Ensuite, achetez un Module Leurre Moussu ou un Module Leurre Glacial. Vous l’aurez vite compris, si vous voulez un Phyllali, vous devrez utiliser le Leurre Moussu sur un PokéStop et si vous voulez un Givrali, utilisez un Leurre Glacial. Une fois l’objet utilisé, il ne vous reste plus qu’à faire évoluer votre petite bestiole touffue !

Comment obtenir Nymphali

Pour Nymphali, vous devrez à nouveau faire d’Évoli votre compagnon, tout comme Mentali et Noctali. Mais cette fois, ce n’est pas une question de distance de kilomètres, mais de Cœur.

Après avoir obtenu le statut de meilleur ami, vous devriez pouvoir le transformer en Nymphali. Ce n’est pas une mince affaire, alors préparez-vous à y consacrer du temps.

Voilà, il ne vous reste plus qu’à vous aider de ce guide pour pouvoir obtenir l’Évolition de votre choix… et pourquoi pas les huit ?!

