Comment obtenir Nymphali sur Pokémon Go : nom, astuce, shiny

Lilian Collignon . Dernière mise à jour: 26 juil. 2022

Nymphali est enfin sorti sur Pokémon Go, il ne vous reste plus qu’à l’obtenir à travers les deux méthodes décrites dans ce guide et passer d’un Évoli shiny dans Pokémon go à un Nymphali Shiny !

Cela fait maintenant plus de 4 ans que Pokémon Go est apparu pour la première fois sur nos écrans de smartphone, et les développeurs ne manquent jamais de surprises pour leurs joueurs.

En effet, Nymphali est enfin arrivé sur l’incontournable jeu mobile de Niantic. L’évolution type fée d’Évoli était très attendue par la communauté et est désormais disponible.

Parmi les nombreuses « Evolitions » d’Évoli, l’adorable Nymphali manquait encore et toujours à l’appel sur Pokémon Go.

Il est enfin disponible pour le plaisir des fans du Pokémon de type fée à travers le monde.

De plus nous vous expliquerons comment passer d’un Évoli shiny sur Pokémon Go à un Nymphali Shiny en deux temps trois mouvements.

Niantic | The Pokemon Compagny Obtenir Nymphali n’est pas une mince affaire.

Évoli n’est certainement pas un Pokémon comme les autres, et le faire évoluer dans la forme souhaitée demande une attention toute particulière.

Pour Mentali, par exemple, il est nécessaire de marcher 10km avec son copain Évoli. En ce qui concerne Givrali, un leurre Glacial est nécessaire. Et enfin, pour Nymphali il vous faudra avoir une bonne relation avec votre Évoli via le système de “copain”.

Choisissez Évoli en tant que Copain Pokémon.

Obtenez 70 cœurs d’amitié avec votre Évoli : il suffit de jouer avec lui, de lui donner des baies ou de le caresser.

Si vous avez réalisé la manipulation correctement vous devriez voir apparaitre la silhouette de Nymphali à travers l’ombre projetée par Évoli.

Si vous avez suffisamment de bonbons Évoli (25), vous pouvez ensuite cliquer sur “évoluer”.

Outre les méthodes classiques d’évolutions, il en existe une autre, plus simple cette fois. Elle consiste à renommer votre Évoli pour choisir son Évolution (une seule fois seulement).

Par exemple, lorsque vous renommez votre Évoli “rainer”, alors il se transformera en Aquali. De la même façon, on obtient un Pyroli avec le pseudonyme “Pyro”.

Pour Nymphali, il faudra le nommer “Kira” lors de la pré-évolution pour pouvoir l’inscrire dans votre pokédex. Assurez-vous de quitter le jeu après avoir validé le nom puis vous reconnecter. Si la manipulation a fonctionné, vous devriez voir apparaitre l’ombre de Nymphali avant de déclencher l’évolution.

En effet certains ont eu le malheur de ne pas obtenir la bonne évolution avec cette méthode qui ne peut être réalisée qu’une seule fois par compte.

Conservez donc cette astuce après avoir capturé un Évoli shiny dans Pokémon Go ou vous pourriez le regretter !

Niantic / The Pokemon Compagny (via Reddit: u/hugomagice1017) Utilisez l’astuce du nom pour évoluer Evoli

Évoli shiny de Pokémon go se transformera t’il en Nymphali Shiny ?

Si vous obtenez un Évoli shiny dans Pokémon go, il sera en mesure d’évoluer vers un Nymphali shiny. Sachant que les chances de rencontrer un Pokémon shiny sont comprises entre 1/512 et 1/4096.

Il ne vous reste plus donc qu’à enfin mettre la main sur votre propre Nymphali.