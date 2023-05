Quelle est la meilleure évolution d’Évoli dans Pokémon Go ? Classement des Évolitions

Maintenant que toutes les évolutions d’Évoli sont disponibles dans Pokémon Go, vous vous demandez sûrement quelle est la meilleure. Voici le classement de toutes les Évolitions.

Depuis ses débuts dans la première génération, Évoli est resté l’un des Pokémon les plus appréciés de tous les temps. Chaque dresseur a son “Évolition” préférée, qu’il s’agisse de Nymphali de type Fée, du classique Pyroli de type Feu ou des autres.

Choisir la bonne évolution d’Évoli peut s’avérer difficile, car il ne s’agit pas seulement de savoir laquelle a le plus de style ! En effet, toutes les évolutions ne sont pas égales au combat. Dans Pokémon Go, il y a même quelques évolutions qui se démarquent clairement du lot.

Nous allons donc répondre à la fameuse question pour le moins controversée, à savoir quelle est la meilleure évolution d’Évoli. Nous passerons aussi en revue toutes les évolitions pour vous aider à décider lesquelles valent la peine d’être obtenues.

Quelle est la meilleure évolution d’Évoli dans Pokémon Go ?

The Pokemon Company Noctali est sans aucun doute la meilleure évolition !

La meilleure évolution d’Évoli à choisir dans Pokémon Go est Noctali, car c’est un combattant PvP qui excelle dans la Ligue Super. Il possède une excellente défense, ce qui en fait l’évolition la plus résistante.

Bien sûr, le choix de la “meilleure” évolution d’Evoli dépend aussi de l’utilisation que vous comptez en faire. Si vous avez besoin d’un Pokémon pour vaincre des types Dragon, par exemple, Nymphali sera un meilleur choix que Noctali grâce à son type Fée.

Et évidemment, il y a un élément de préférence personnelle à prendre en compte. Certains joueurs aiment les Pokémon mignons, ils choisiront donc toujours Givrali, tandis que d’autres préfèrent une créature à l’allure intimidante comme Voltali ou Pyroli.

Sans plus tarder, nous avons classé ci-dessous toutes les évolutions d’Évoli, de la meilleure à la pire, en fonction de leur performance globale.

Classement de toutes les évolutions d’Évoli

1. Noctali

Noctali est considéré à juste titre comme la meilleure des évolitions, grâce à ses quelques attaques puissantes qui en font l’un des meilleurs type Ténèbres du jeu.

De toutes les évolitions, Noctali a le meilleur potentiel PvP en Ligue Super et en Ligue Hyper, notamment avec le nouveau changement de niveau 50 qui lui permet d’atteindre un PC maximal de 2445 avec des statistiques mortelles.

Résistances : Psy, Spectre et Ténèbres

: Psy, Spectre et Ténèbres Faiblesses : Combat, Fée et Insecte

2. Nymphali

Alors qu’il ne rivalise pas avec Noctali dans la Ligue Super, Nymphali peut briller dans la Ligue Master, qui est dominée par des types Dragon.

Si vous avez accès à un Togekiss ou un Gardevoir puissant, ceux-ci seront toujours les meilleurs choix de type Fée. Mais Nymphali remplit tout de même le rôle d’un substitut abordable qui peut être très performant dans la bonne situation.

Résistances : Combat, Dragon, Insecte et Ténèbres

: Combat, Dragon, Insecte et Ténèbres Faiblesses : Acier et Poison

3. Aquali

Aquali était un mastodonte dans Pokémon Go, mais il a depuis été surclassé. Bien qu’il ne sera jamais aussi fort qu’un Kyogre ou un Léviator, il reste un excellent type Eau pour votre équipe si vous n’avez pas accès à ces derniers.

Avec un bon PC max, cette évolution d’Évoli est très utile en PvE, c’est un des types Eau qui dispose du meilleur rapport rareté/efficacité, surtout si vous ne pouvez pas vous permettre de vous offrir des Pokémon plus rares.

Résistances : Acier, Eau, Feu et Glace

: Acier, Eau, Feu et Glace Faiblesses : Électrik et Plante

4. Givrali

Les types Glace sont rares dans Pokémon Go ! Donc même si Givrali n’est pas le meilleur, il vaut la peine d’être obtenu pour être sûr d’avoir un Pokémon de ce type à disposition. Néanmoins, ce dernier tient difficilement la comparaison avec un Pokémon comme Mammochon.

Parce que les types Glace sont forts contre les Dragon, vous trouverez probablement Givrali très utile pour vaincre ces Pokémon qui défendent souvent les Arènes. Il a aussi un certain potentiel dans la Ligue Master.

Résistances : Glace

: Glace Faiblesses : Acier, Combat, Feu et Roche

5. Phyllali

Comme pour la plupart des évolitions, il existe de meilleures options Plante que Phyllali, comme Bouldeneu et Roserade. Il reste néanmoins l’un des meilleurs type Plante non légendaires, et possède de solides statistiques d’attaque et de défense.

Phyllali montre aussi un certain potentiel dans la Ligue Master, où il peut battre n’importe quel Pokémon ayant une faiblesse aux attaques de type Plante. Il ne tiendra pas longtemps contre la plupart des autres adversaires, alors ne comptez pas trop sur lui.

Résistances : Eau, Électrik, Plante et Sol

: Eau, Électrik, Plante et Sol Faiblesses : Feu, Glace, Insecte, Poison et Vol

6. Voltali

Bien que Voltali ne soit pas la pire des évolutions d’Évoli, il n’a toujours pas assez de puissance et de statistiques pour vraiment être indispensable dans la méta PvP ou PvE de Pokémon Go.

Si vous tenez absolument à utiliser Voltali, il est préférable de le garder pour le PvE. Il peut être un choix idéal de type Électrik à petit budget si vous n’avez pas accès à des légendaires ou des options de haut niveau telles que Magnézone ou Élekable.

Résistances : Acier, Électrik et Vol

: Acier, Électrik et Vol Faiblesses : Sol

7. Mentali

Bien qu’il ait la plus haute statistique d’attaque de toutes les Evolitions, Mentali n’a pas vraiment l’occasion de la montrer. Lorsqu’il s’agit de PvP dans la Ligue de Combat Go, il est plutôt inutile dans les trois ligues principales.

Là où Mentali est prometteur, c’est en PvE, où il peut être un excellent contre des types Combat et Poison si vous manquez de Pokémon de type Psy plus puissants tels que Mewtwo ou Métalosse.

Résistances : Combat et Psy

: Combat et Psy Faiblesses : Insecte, Spectre et Ténèbres

8. Pyroli

À moins que vous n’ayez un faible pour l’évolition de type Feu, ou que vous souhaitiez simplement compléter votre Pokédex, il est préférable d’éviter Pyroli. Il n’est d’aucune utilité en PvP et n’est pas très efficace lorsqu’il s’agit de combats en Raids et Arènes.

Quand il y a tant de types Feu non légendaires à choisir qui peuvent faire mieux que Pyroli comme Dracaufeu, Darumacho, et Arcanin, vos ressources seront mieux dépensées ailleurs.

Résistances : Acier, Fée, Feu, Glace, Insecte et Plante

: Acier, Fée, Feu, Glace, Insecte et Plante Faiblesses : Eau, Roche et Sol

Statistiques des évolutions d’Évoli dans Pokémon Go

Pokémon Attaque Défense Endurance Noctali 126 240 216 Nymphali 203 205 216 Aquali 205 161 277 Givrali 238 205 163 Phyllali 216 219 163 Voltali 232 182 163 Mentali 261 175 163 Pyroli 246 179 163

Bien que les statistiques de base des évolitions ne soient pas aussi importantes que leurs performances dans des scénarios réels, il est tout de même intéressant de les noter et de les prendre en considération.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les évolutions d’Évoli. Vous avez maintenant une vision plus objective sur les évolitions dans Pokémon Go, dont les meilleures et celles à éviter.

