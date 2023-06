Pokémon Go : Comment obtenir le statut de Meilleur Copain avec votre Pokémon

Le système de Copain sur Pokémon Go vous permet de voyager avec votre créature préférée et d’obtenir des récompenses très intéressantes. Voici notre guide pour tout savoir sur cette fonctionnalité.

Se pavaner avec un Pokémon est une activité irrésistible, dans Pokémon Go comme dans les autres titrs de la franchise ayant développé cette fonctionnalité.

Néanmoins, se balader avec son Copain dans Pokémon Go n’est pas seulement une activité agréable : il s’agit aussi d’une mécanique permettant de débloquer des récompenses alléchantes.

Il existe différents niveaux d’amitié avec votre Copain. Vous pouvez améliorer son Humeur en gagnant des Cœurs dans le jeu. Votre compagnon sera de plus en plus proche de vous jusqu’à devenir votre meilleur copain et débloquer des avantages exclusifs !

Une fois que vous aurez trouvé le compagnon idéal, il se promènera avec vous dans l’aventure et son icône apparaîtra à côté de l’avatar de votre personnage sur l’interface du jeu. Voici tout ce que vous devez savoir sur les différents niveaux et le moyen le plus rapide pour transformer votre Pokémon en votre Meilleur Copain.

Comment obtenir un Meilleur Copain sur Pokémon Go

Cette infographie pratique de l’utilisateur g47onik vous fournit une aide précieuse pour faire d’un Pokémon votre Meilleur Copain très rapidement sans avoir à utiliser un Poffin.

Reddit : g47onik Les étapes pour obtenir le statut de Meilleur Copain sur Pokémon Go

Pour la traduction, voici ce que vous devez faire :

Nourrissez votre Copain avec 3 Baies . Jouez avec votre Copain. Prenez une photo de votre Copain. Terminez 3 combats avec votre meilleur ami dans votre équipe (Arène, Raids, combats de dresseurs ou leader Team GO Rocket).

Une fois que vous avez fait cela, vous devez répéter le processus suivant trois fois :

Marchez 2 km ou attendez 30 minutes . Nourrissez votre Copain avec une Baie . Jouez avec votre Copain. Prenez une photo de votre Copain. Terminez un combat avec votre meilleur ami dans votre équipe (Arène, Raids, combats de dresseurs ou leader Team GO Rocket).

Terminer ces étapes ci-dessus pendant 12 à 13 jours et vous obtiendrez votre Meilleur Copain sur Pokémon Go.

Récompenses des niveaux Copain dans Pokémon Go

Statut Nombre de Cœurs Récompenses Bon Copain 1 / Grand Copain 70 Votre Copain trouvera des cadeaux pour vous comme des Baies ou des Potions. Excellent Copain 150 Votre Copain vous offrira des Souvenirs. Meilleur Copain 300 Votre Copain gagnera un boost de PC.

Ce tableau de Pokémon Go Hub récapitule tout ce que vous devez savoir sur votre Copain sur Pokémon Go.

Pokémon GO Hub Tous les paliers et récompenses de votre compagnon sur Pokémon Go.

Pour réussir à obtenir le statut de Meilleur Copain, vous devrez donc rassembler 300 Cœurs d’Affection. Contrairement à l’Humeur, les niveaux Copain ne diminuent pas au fil du temps.

Lorsque votre Pokémon deviendra votre Meilleur Copain, il portera un ruban exclusif pour montrer que vous avez atteint le statut le plus élevé avec votre Pokémon.

Voilà, vous savez désormais comment obtenir un Copain et améliorer son statut sur Pokémon Go. Les récompenses sont vraiment utiles donc nous vous conseillons d’avoir un Copain assez fort et utile pour les combats dans votre équipe sur Pokémon Go.

Retrouvez nos autre guides Pokémon Go :

