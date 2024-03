Comment obtenir Granivol dans Pokémon Go : Capture, shiny, évolution…

The Pokémon Company

Granivol est un Pokémon très connu de la région de Johto, donc si vous n’en avez pas encore attrapé, ou si vous essayez de le faire évoluer vers son stade final, voici comment vous pouvez l’attraper dans Pokémon Go et s’il peut être shiny ou non.

Les joueurs ont eu un premier aperçu de Granivol lorsque la Génération 2 a été introduite dans la franchise avec Pokémon Or & Argent et, comme prévu, il a fait ses débuts dans Pokémon Go aux côtés du Pokédex de Johto en 2017.

Maintenant, Granivol sera la star de l’heure de vedette à venir, donc les joueurs auront l’occasion d’en attraper autant qu’ils le souhaitent et de rassembler assez de Poussières Étoiles pour le faire évoluer, et pourquoi pas, trouver sa variante shiny.

Depuis son introduction dans le jeu, Granivol peut s’obtenir via différentes méthodes. Cependant, actuellement, il n’y a que trois façons :

Une rencontre sauvage.

Un Pokémon Obscur lors des rencontres avec les Sbires de la Team GO Rocket.

Un échange avec d’autres joueurs de Pokémon Go.

Pour ceux qui essaient d’attraper un Granivol sauvage, il aura un taux d’apparition augmenté le 26 mars 2024, de 18h00 à 19h00 heure locale, car il sera présenté pendant l’heure de vedette.

Auparavant, les joueurs pouvaient l’éclore de Œufs de 2 km et 5 km, ainsi que le combattre dans les Raids de Niveau 1.

La ligne d’évolution de Granivol comporte trois étapes, mais heureusement pour vous, elle n’a pas de conditions spéciales, d’objets, ou de tâches de copain.

Pour faire évoluer Granivol en Floravol, vous devez lui donner 25 Bonbons, et ensuite pour transformer Granivol en sa forme finale, Cotovol, vous aurez besoin de 100 Bonbons supplémentaires.

Si vous manquez de Bonbons, l’événement de l’heure de vedette est le moment parfait pour attraper beaucoup de Granivol, car ils viendront avec un bonus de double Bonbon. De plus, vous pouvez utiliser des Baies Nanana, ou transférer vos Granivol supplémentaires au Professeur Willow.

Granivol peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Granivol peut être shiny dans Pokémon Go, et les joueurs pourront trouver cette version particulière et insaisissable pendant l’heure de vedette le 26 mars 2024.

La variation shiny de Granivol a été introduite dans le jeu lors de sa Journée Communauté en 2022, cependant, ce n’est pas une trouvaille facile, alors soyez patient et touchez autant de rencontres sauvages que vous le pouvez pendant l’événement.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir Granivol, son évolution, et sa variation shiny dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez nos guides ci-dessous :

