Comment capturer Raikou sur Pokémon Go : Raids, shiny…

Le Pokémon légendaire de type Électrique de la génération 2, Raikou, peut être trouvé dans Pokémon Go. Voici comment le capturer et si vous pouvez obtenir une version shiny.

Raikou, le Pokémon légendaire de type Électrique, a été introduit dans la génération 2 avec le reste des Bêtes Légendaires.

Ce trio possède une lore profonde, car la mythologie de Johto raconte qu’ils étaient autrefois des Pokémon sans nom qui sont morts lorsque la Tour Ferraille a brûlé, et ont été ressuscités sous leur forme actuelle par Ho-Oh.

Raikou est disponible pour les joueurs de Pokémon Go à capturer, ayant été introduit dans le jeu mobile en 2017. Raikou Obscur est actuellement présenté dans les Raids Obscurs, faisant de ce moment une bonne occasion de chercher le Pokémon Tonnerre.

Voici ce qu’il faut savoir pour capturer Raikou et s’il peut être shiny.

Comme la plupart des autres Pokémon légendaires, Raikou ne peut être rencontré et capturé qu’après l’avoir vaincu dans un Raid 5 étoiles. Il ne peut pas être rencontré à l’état sauvage.

Alors que le Raid 5 étoiles standard pour Raikou n’est actuellement pas disponible, les Raids Raikou Obscur ont lieu les week-ends tout au long du mois de mars 2024.

Bien sûr, les Pokémon Obscurs sont assez puissants – surtout les légendaires – donc vous aurez besoin d’une équipe forte pour vaincre cet ennemi. Vous pouvez consulter notre guide sur la défaite de Raikou Obscur pour obtenir des conseils.

Raikou peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, il est possible de capturer un Raikou shiny dans Pokémon Go. Cependant, les chances d’en trouver un sont assez faibles puisque vous ne pouvez actuellement pas le trouver à l’état sauvage. Préparez-vous à combattre et à gagner de nombreux Raids si vous souhaitez ajouter Raikou shiny à votre équipe.

Voilà, c’est ainsi que vous pouvez capturer Raikou dans Pokémon Go et s’il peut être shiny. En attendant que votre Pokémon apparaisse, jetez un œil à certains de nos autres guides et contenus utiles sur Pokémon Go :

