Comment obtenir Tylton sur Pokémon Go : Capture, shiny…

The Pokémon Company

Ce Pokémon volant favori des fans de Hoenn peut être capturé dans Pokémon Go. Voici donc comment capturer Tylton et si ce Pokémon de la génération 3 peut être shiny ou non.

La génération 3, introduite dans les jeux principaux – Pokémon Rubis et Saphir, puis Émeraude – a introduit 135 nouveaux Pokémon pour que les dresseurs les découvrent, les capturent et les entraînent.

Des années plus tard, bon nombre de ces Pokémon ont conquis le cœur des fans grâce à leur design, jouant un grand rôle dans Pokémon Go comme Kyogre, Métalosse, et Deoxys. Parmi eux se trouve Tylton, un adorable petit oiseau qui a le potentiel de méga-évoluer en un puissant Dragon.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Tylton, comment en capturer un et s’il est possible de trouver une version rare shiny.

Comme c’est le cas pour la plupart des Pokémon, Tylton peut être rencontré à l’état sauvage. Il peut également apparaître dans les Raids 1 étoile et a été présenté comme récompense de Recherche Spéciale à plusieurs occasions.

Son taux d’apparition à l’état sauvage est significativement plus élevé lors d’événements tels que la Semaine Météo 2024 ainsi que lorsque le temps venteux est actif dans votre région.

Tylton peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Tout comme son évolution Altaria, Tylton peut apparaître sous sa forme shiny. Cela est le cas depuis que le Pokémon Oiseau Coton a été introduit pour la première fois dans Pokémon Go en février 2018.

Gardez à l’esprit que pour faire évoluer Tylton en Altaria, vous aurez besoin de 400 bonbons, donc ceux qui veulent faire évoluer leur Tylton shiny devraient aussi capturer beaucoup de Tylton réguliers afin de pouvoir le faire évoluer immédiatement une fois qu’une variante shiny apparaît.

Voilà, vous savez maintenant tout sur Tylton dans Pokémon Go. Pendant que vous chassez cette rare version shiny, envisagez de consulter nos autres contenus pour améliorer davantage votre jeu :

