Comment obtenir Taupikeau et Triopikeau dans Pokémon Go

Pokémon Go introduit Taupikeau dans le jeu mobile, et voici tout ce que vous devez savoir pour le capturer et savoir s’il peut être shiny.

Apparu pour la première fois dans Pokémon Écarlate & Violet, Taupikeau semble être lié à Taupiqueur des jeux de la première génération. Suite à ses débuts dans la neuvième génération, Taupikeau est devenu un sujet de plaisanterie courant en raison de son apparence amusante.

En dehors des jeux principaux, Taupikeau, le Pokémon Anguille de jardin, fait maintenant son entrée dans Pokémon Go lors de l’événement Redécouvrez Kanto. Cela signifie que son évolution, Triopikeau, sera également introduite dans le jeu mobile.

Si vous voulez ajouter Taupikeau à votre Pokédex, continuez à lire pour obtenir toutes les informations actuelles.

Niantic a discrètement annoncé les débuts de Taupikeau dans Pokémon Go sur la page de l’événement Redécouvrez Kanto. Vous pouvez rencontrer Taupikeau dans le biome de plage aux côtés de Carapuce, Psykokwak, Otaria, Magicarpe, et plus encore.

L’événement Redécouvrez Kanto proposera plusieurs biomes, chacun contenant différents Pokémon sauvages. Les biomes disponibles sont la forêt, la montagne, la plage et la ville.

Au moment de la rédaction, il n’est pas clair ce que les joueurs doivent faire pour faire évoluer Taupikeau en Triopikeau dans Pokémon Go. Cependant, Taupiqueur évolue en Triopikeur après avoir été nourri de 50 Bonbons. Nous mettrons à jour cet article lorsque nous connaîtrons officiellement la méthode d’évolution de Taupikeau.

Taupikeau peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Il est peu probable que la version shiny de Taupikeau apparaisse lors de sa première apparition dans Pokémon Go. Cependant, nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des informations officielles sur le sujet.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir Taupikeau dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu mobile, consultez nos guides ci-dessous :

