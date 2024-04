Les joueurs de Pokémon Go débattent sur les 4 étoiles les plus « inutiles »

Les joueurs de Pokémon Go ont récemment comparé quels hundos sont les plus “inutiles” dans le jeu suite aux réactions concernant leur rareté.

Au fil des ans, la communauté Pokémon Go a partagé à quel point il peut être difficile de tomber sur un Pokémon hundo. Les joueurs comparent les chances d’en découvrir un et affirment que c’est encore plus difficile que de trouver un shiny. Un type de rencontre qui a historiquement été le plus difficile dans la franchise Pokémon.

Mais qu’est-ce qu’un Pokémon hundo ? Pour faire simple, un Pokémon hundo est un Pokémon dont toutes les statistiques sont complètement maximisées. Cela est considéré comme un Pokémon 4 étoiles basé sur ses statistiques d’attaque, de défense et de PV.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que trouver un Pokémon 4 étoiles est une chose délicate dans Pokémon Go, les fans sont unanimes, la difficulté à les trouver n’en vaut pas la peine.

Ainsi, un nouveau fil Reddit issu de la communauté Pokémon Go a posé la question aux joueurs. “Quel est le Pokémon parfait 4* le plus inutile que vous ayez ?”

Le fil Reddit a été inondé de commentaires de fans, tous discutant et débattant sur quel Pokémon parfait est le plus “inutile”.

Un joueur de Pokémon Go a commenté, “Je n’ai attrapé qu’un seul 4* Obscur parfait, et c’est Spoink. Donc je pense que ça se classe plutôt bas.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre a ajouté, “J’ai eu 2 Obalie parfaits.. mais la version qui NE PEUT PAS ÉVOLUER !!!”

Le créateur du fil de discussion a partagé son choix, incluant une image de son Chenipan hundo portant un chapeau d’anniversaire.

Un troisième a également partagé, “J’ai un Bulbizarre d’événement d’anniversaire 4* qui ne peut pas put**n d’évoluer”