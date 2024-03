Ce vieil Œuf de Pokémon Go contient un Pokémon rarissime

Un joueur de Pokémon Go qui avait délaissé le jeu a fait son retour et la découverte d’un Œuf presque vieux de dix ans a rendu beaucoup de joueurs de Pokémon Go très excités.

Pokémon Go a beaucoup changé depuis les beaux jours de l’été 2016, donc il est sûr de dire que quiconque se replonge dans le jeu aujourd’hui pourrait être un peu confus et dépassé. Cependant, vous pourriez également détenir de très vieux secrets.

Un joueur de Pokémon Go nommé u/Minimum-Order- a partagé un post sur Reddit, détaillant son retour dans le jeu et révélant qu’il a éclos un Pokémon incroyablement rare du jeu, bien que pas du type auquel vous pourriez penser.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il a révélé son éclosion accompagnée du commentaire, « Vous n’allez pas croire ça » et une image d’un Stari d’un Œuf trouvé à l’origine en 2016. Bien que cela ne soit pas hors de l’ordinaire, le Stari a en fait l’attaque Vive-Attaque, qu’il n’a pas pu apprendre depuis le 20 août 2016.

D’autres fans de Pokémon sont très enthousiastes dans les commentaires, l’un d’eux disant : « Mec, c’est vraiment un héritage. NE LE SUPPRIME PAS. Tu as l’un des Pokémon les plus rares du jeu. NE LE FAIS PAS ÉVOLUER NON PLUS. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La personne derrière le post original a répondu, ajoutant : « J’allais presque le transférer avant de remarquer aha, je considérais de le faire évoluer jusqu’à ce que tu commentes donc merci je ne le ferai pas. Je pensais aussi à le transférer chanceusement à un autre compte pour voir si je peux avoir super de la chance et le rendre hundo, penses-tu que je devrais essayer ou juste le laisser tel quel ? »

Entre-temps, un autre dresseur de Pokémon Go semble avoir eu une expérience similaire, partageant son histoire en disant : « Je viens de vérifier et la même chose m’est arrivée. Heureux d’avoir lu cela car je l’aurais probablement échangé dès qu’un plus fort serait arrivé. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En plaisantant, un autre utilisateur a demandé : « Ton jeu a-t-il planté parce que tu n’as pas éclos un Excelangue ? » ce qui fait allusion à la quantité écrasante d’Excelangue que de nombreux joueurs rapportent avoir éclos au lieu d’autres Pokémon – plus convoités.

Bien qu’il soit peu probable que vous ayez encore un Œuf datant de 2016, cela pourrait valoir la peine de vérifier certains de vos Pokémon les plus anciens, et si oui ou non ils ont une attaque qui les rend maintenant plus rares que leurs camarades Pokémon ordinaires.