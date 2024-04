Pokémon Go fait peau neuve avec une refonte visuelle majeure

Niantic a officiellement dévoilé l’événement Redécouvrez Pokémon Go, qui comprend la refonte visuelle de nombreux éléments clés du jeu.

Il est difficile de le croire, mais cela fait presque huit ans que nous profitons de Pokémon Go, puisque le jeu mobile a été lancé durant l’été 2016. Naturellement, il a connu une série de changements majeurs au fil des années, mais rien jusqu’à maintenant n’avait considérablement altéré les graphismes et visuels en jeu.

Le 15 avril 2024, The Pokémon Company et Niantic ont révélé Redécouvrez Pokémon Go, une série d’événements apportant plusieurs changements majeurs au jeu. Certains fans ont déjà pu expérimenter certaines de ces nouveautés lors de beta test, et il est désormais temps pour Pokémon Go de faire peau neuve au niveau mondial.

Les principaux changements sont esthétiques, et visent à apporter “un vent de fraîcheur” à l’application, avec “une refonte de la carte du jeu, des écrans de rencontre et de combat, et bien plus : tous s’adaptent désormais à votre environnement.”

Voici le détail des changements annoncés par Niantic :

Des mises à jour de la carte en jeu, des écrans de rencontre, des écrans de combat, et plus encore

Des options pour les avatars et des mises à jour du Style Shop

Une expérience améliorée de Cliché GO, qui permet maintenant d’inclure jusqu’à trois Pokémon sur une seule photo

En ce qui concerne la date d’implémentation de ces changements, il faut s’attendre à voir les nouveautés débarquer petit à petit au fil des prochaines semaines, dans une série d’événements qui conservent pour l’instant une grande part de mystère.

Voici le programme de l’événement Redécouvrez Pokémon Go :

17 avril : Redécouvrez-vous

22 avril : Redécouvrez votre monde

22 avril : Redécouvrez Kanto

7 mai : Redécouvrez la réalité

En réponse à l’annonce officielle de l’événement sur Twitter/X, les joueurs de Pokémon Go ont fait part de leur première impression quant à cette série de mises à jour à venir.

Certains chantent déjà les louanges de ces changements, et voient en Redécouvrez Pokémon Go une “Campagne très cool pour attirer de nouveaux joueurs en dehors de la communauté actuelle”. D’autres ont encore en travers de la gorge les nombreuses décisions impopulaires de Niantic au fil des derniers mois : “Je veux plutôt redécouvrir les Raids à distance sans limite et à prix abordable”, déclare ironiquement un joueur qui espérait sans doute des modifications axées sur le gameplay et l’accès aux différents services du jeu.

Néanmoins, voir Niantic s’attaquer à des chantiers aussi gros que les visuels de Pokémon Go a de quoi rassurer les fans. Malgré ses 8 bougies bientôt soufflées, le jeu mobile profite toujours d’un support continu de la part de son développeur, et d’une communauté dévouée.