Redécouvrez Kanto dans Pokémon Go : un potentiel non exploité pour les Pokémon rares

L’événement le plus récent de Pokémon Go est appelé “Redécouvrez Kanto”, et il ramène les joueurs dans la région où tout a commencé. Mais, cette célébration aurait-elle pu être mieux axée sur des Pokémon plus rares ?

Oh Kanto, on dirait que c’était hier que j’explorais Bourg Palette et que je capturais mon tout premier Roucool. Pas grâce à ma mémoire exceptionnelle, mais plutôt parce que The Pokémon Company et Niantic aiment te mettre sous les projecteurs plus souvent qu’un Colossinge ne s’énerve.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans le cadre de la campagne Redécouvrez Go, l’événement Redécouvrez Kanto de Pokémon Go invite les fans à revisiter les 151 originaux mais avec une multitude de nouveaux changements dans la formule de Pokémon Go, dans le but de nous offrir un moyen de revivre les tout débuts du jeu, comme une sorte de renaissance.

Thématiquement, tout cela a du sens. Mais après huit ans dans l’aventure Pokémon Go, il faudra un peu plus que le retour de Bulbizarre pour enthousiasmer la communauté, surtout quand il y a d’autres monstres que tout le monde cherche encore à capturer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une opportunité en or pour Pokémon Go

THE POKEMON COMPANY

Cela fait maintenant 8 ans que Pokémon Go est sorti sur nos smartphones, et nos amis Bulbizarre, Salamèche et Carapuce sont là depuis le tout début. Ces compagnons de longue date sont adorables, c’est sûr, mais nous avons capturé assez de Salamèche au fil des années pour que leur feu alimente la prochaine mission Apollo.

Pas mal de fans se disent assez agacés par ce nouvel accent mis sur Kanto, ce qui peut être compréhensible étant donné le nombre de fois nous avons déjà revisité la région dans des jeux comme Pokémon Let’s Go Pikachu & Évoli.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais il y a aussi certaines parties de Kanto que nous aimerions retrouver, qui ne sont pas toujours celles mises en avant. Un post sur Reddit intitulé succinctement : “Si nous devons redécouvrir Kanto pour la 10ème fois, pouvons-nous avoir un autre Mew s’il vous plaît” souligne à juste titre qu’il y a plus à Kanto que ses Pokémon de départ.

D’un autre côté, d’autres créatures régionales sont encore plus rares que Mew dans Pokémon Go, une déclaration reprise par un membre de la communauté Pokémon Go, disant : “Il n’y a pas eu de sortie mondiale de Tauros depuis plus de 2 ans.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De nombreux joueurs de Pokémon sont toujours bloqués sur la tâche de recherche spéciale, ‘Obtenir la médaille de platine de Kanto’ dans le cadre du ticket de recherche “All-in-One #151”. Tout cela à cause du fuyant Tauros, un Pokémon régional actuellement cantonné aux confins de l’Amérique du Nord.

En fait, ramener Tauros aurait pu être un moyen amusant d’introduire également ses variantes de Paldea aux côtés des nouvelles additions que sont Taupikeau et Triopikeau. Si nous sommes d’accord pour mélanger un peu de Pokémon Écarlate & Violet avec notre célébration de Kanto, le Tauros de Paldea semble être une situation gagnant-gagnant instantanée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kangourex aussi reste exclusif à l’Australie même s’il était récemment disponible dans les Méga-Raids, et beaucoup de gens n’ont probablement pas pu participer aux raids, habitant dans des zones éloignées et ne pouvant pas non plus voyager pour trouver ces Pokémon. Aller jusqu’au Nevada ne figure sûrement pas dans les priorités de bon nombre de personnes à l’heure actuelle.

Cela fait aussi un moment que les joueurs peuvent obtenir Mew, et même si Niantic le proposait comme un autre Ticket de Recherche Payante, cela ressemblerait à une vraie célébration de Kanto.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La campagne Redécouvrez Go de Pokémon Go est une célébration revigorante et excitante du jeu, qui apporte quelques changements cosmétiques bienvenus (et certains un peu moins), tout en offrant également un flux constant d’améliorations de qualité de vie que la communauté apprécie.

Mais, alors que l’idée de revisiter le jeu avec les Pokémon qui ont tout commencé est louable, de nombreux joueurs de Pokémon Go sont là depuis le tout début et ont eu leur dose de Carapuce et compagnie. Pourquoi pas célébrer Kanto, mais la prochaine fois, autant le faire avec tout Kanto.

L’article continue après la publicité