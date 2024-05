Pokémon Go gâche les Pokémon parfaits avec des tenues ridicules

Pokémon Go adore habiller les Pokémon avec des tenues amusantes, mais cela peut parfois les rendre inutiles au combat si vous en attrapez un avec de superbes statistiques.

Pokémon Go est un jeu en live-service, et les développeurs de chez Niantic doivent se montrer ingénieux pour trouver constamment du contenu à intégrer. Les cosmétiques sont idéaux pour créer un sentiment de nouveauté sans pour autant rajouter un Pokémon au Pokédex de l’application mobile.

C’est pourquoi Pokémon Go a par exemple Mewtwo en armure, même s’il n’est apparu que dans les films et n’a jamais fait partie des jeux vidéo. S’appuyer sur des éléments nostalgiques de la franchise est un excellent moyen d’attirer les joueurs vers le jeu.

Les Pokémon cosmétiques apparaissent généralement lors d’événements spéciaux liés à des vacances ou à des célébrations du monde réel. C’est pourquoi nous avons des Pokémon à thème de Noël et d’Halloween.

Il y a deux grands problèmes avec ce système. Comme l’ont souligné les utilisateurs sur le subreddit Pokémon Go, si un Pokémon d’événement n’a pas d’évolution dans le cadre du même événement, alors il ne peut pas évoluer. Cela signifie que vous pouvez obtenir un Pokémon parfait en statistiques qui ne pourra jamais atteindre son plein potentiel.

L’autre problème est que la plupart des Pokémon d’événement dans Pokémon Go ne peuvent pas être transférés vers Pokémon Home. Si le Pokémon n’a pas de variante dans l’un des jeux principaux, il ne peut pas être déplacé, vous empêchant de transférer un Pokémon parfait vers d’autres titres.

Cela signifie que si vous trouvez un Shiny incroyablement rare ou un Pokémon avec des statistiques exceptionnelles, le fait qu’il porte un chapeau vous empêchera de l’utiliser dans les jeux principaux, où il pourrait être une addition parfaite à votre équipe.

Tout n’est pas perdu, cependant, car il y a toujours une chance que Niantic introduise des évolutions pour les Pokémon d’événement ou qu’ils apparaissent dans les futurs jeux principaux. Cependant, la première option est plus probable que la seconde, car Niantic a de nombreux événements nécessitant de nouveaux contenus.

Obtenir un Pokémon parfait via des rencontres sauvages ou des éclosions est un processus long, et c’est pourquoi les joueurs ont tendance à chérir les monstres les plus rares qu’ils acquièrent. Bien qu’il puisse être agaçant d’avoir un Pokémon parfait qui ne peut pas évoluer, il peut toujours être apprécié pour sa rareté, même s’il est limité à un seul jeu.

