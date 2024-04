Comment obtenir Statitik dans Pokémon Go : Capture, shiny, évolution…

The Pokémon Company

Le petit Pokémon de type Insecte/Électrik, Statitik, est l’un des insectes les plus uniques de la franchise, donc vous voudrez sûrement en attraper un. Voici comment le trouver, le faire évoluer, et s’il peut être shiny dans Pokémon Go.

Pokémon Go regorge de monstres de type Insecte intéressants pour que les fans les attrapent, et l’un des plus intrigants est le petit Statitik.

Statitik et son évolution, Mygavolt, sont des Pokémon de type Insecte/Électrik et peuvent être de grands atouts dans les Raids et le contenu PvP.

Alors, les dresseurs cherchant à ajouter Statitik à leur équipe peuvent découvrir comment dans ce guide, ainsi que comment le faire évoluer et s’il peut être shiny.

Les dresseurs cherchant à trouver Statitik dans Pokémon Go peuvent le trouver aléatoirement comme une apparition sauvage, bien que cela puisse nécessiter un peu de chance.

Auparavant, Statitik était disponible comme un Boss de Raid 1 étoile et dans certains Œufs, mais ce n’est pas le cas au moment de la rédaction.

Cependant, les dresseurs cherchant à attraper Statitik facilement peuvent le faire grâce à l’événement Surprises de taille, qui dure du jeudi 4 avril 2024 à 10h et se poursuivra jusqu’au mardi 9 avril 2024 à 20h heure locale. Pendant l’événement, Statitik apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage.

Statitik n’a qu’une seule évolution mais ne nécessite aucun objet d’évolution spécial ou exigence pour évoluer.

Pour faire évoluer Statitik en Mygavolt, vous devez le nourrir avec 50 bonbons Statitik.

Statitik peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Statitik peut être shiny dans Pokémon Go. Le Statitik shiny a fait ses débuts dans Pokémon Go en août 2023 lors de l’événement Go Fest 2023.

C’est tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir Statitik, son évolution, et sa variation shiny dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

