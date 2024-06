Comment obtenir Sovkipou dans Pokémon Go : Capture, shiny…

The Pokémon Company

Sovkipou, le Pokémon de type Insecte/Eau, peut ne pas paraître impressionnant, mais son évolution, Sarmuraï, peut être un excellent ajout à toute équipe Pokémon Go. Voici comment obtenir et faire évoluer Sovkipou, et s’il peut être Shiny.

Sovkipou a été introduit dans la région d’Alola de la Génération 7 et a fait son apparition dans Pokémon Go en 2022 lors de l’événement Croisement TCG, offrant aux fans de la franchise leur première chance d’obtenir cette créature Insecte/Eau.

Même s’il ne semble pas être un Pokémon puissant, Sovkipou a une évolution redoutable, mais l’obtenir peut prendre du temps.

Voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir Sovkipou et le faire évoluer en Sarmuraï dans le jeu.

Depuis que Sovkipou fait partie du jeu, il existe de nombreuses façons de le trouver. Actuellement, il n’y a que deux moyens :

Rencontre sauvage

Boss de Raid de niveau 1

Auparavant, les joueurs pouvaient faire éclore Sovkipou à partir d’Œufs de 2 km et l’obtenir en récompense de tâches de Recherche de Terrain comme “Attraper 7 Pokémon : Joyaux Cachés” ou de Défis de Collection comme “Trésors Miniatures”.

Sovkipou peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Sovkipou peut être Shiny dans Pokémon Go, car cette version spéciale a été récemment ajoutée au jeu lors de l’événement Surprises de taille en avril 2024.

Les dresseurs peuvent reconnaître Sovkipou Shiny grâce à ses tons rouges remplaçant les habituels tons violets, il ne devrait donc pas être difficile à repérer. Cependant, il est important de noter que trouver une variation Shiny dans le jeu est difficile, car il n’y a aucune méthode ou objet spécial garantissant une rencontre.

En tant que famille à deux membres, le processus d’évolution de Sovkipou est assez simple, car il n’y a qu’une seule étape et il ne nécessite aucune méthode particulière, objet spécial ou tâche de copain. Cependant, cela demande un peu de travail.

Pour faire évoluer Sovkipou en Sarmuraï, vous devez lui donner 400 bonbons.

Si rassembler 100 bonbons était déjà difficile, en obtenir 400 est une tâche titanesque, mais les joueurs peuvent profiter de l’événement pour capturer autant de Sovkipou que possible.

De plus, ils peuvent utiliser des Baies Nanana pour doubler les bonbons par capture, envoyer leurs Sovkipou supplémentaires au Professeur Willow en échange de ce consommable, et même le faire marcher après l’avoir défini comme copain.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Sovkipou dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Insecte/Eau, Sovkipou a les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 67 74 93 567

Attaques immédiates de Sovkipou

Survinsecte (Insecte/STAB)

Attaques chargées de Sovkipou

Bourdon (Insecte/STAB)

Résistances de Sovkipou

Combat

Sol

Acier

Eau

Glace

Faiblesses de Sovkipou

Vol

Roche

Électrik

C’est tout ce que vous devez savoir pour obtenir Sovkipou dans Pokémon Go. N’oubliez pas de consulter nos autres guides :

