Comment obtenir Fermite dans Pokémon Go : Capture, shiny, stats…

Les dresseurs peuvent capturer le monstre de type Insecte/Acier, Fermite, dans Pokémon Go, mais cet exclusif régional peut être un peu difficile à localiser. Voici tout ce que vous devez savoir pour attraper Fermite dans Pokémon Go.

Il y a beaucoup de monstres dans Pokémon Go qui sont des ennemis naturels les uns des autres, comme le fourmilier de feu Alfamanoir et la fourmi métallique Fermite des jeux de la cinquième génération.

Maintenant, Pokémon Go est prêt à mettre en avant ces Pokémon à travers l’événement de la Semaine des Rivaux, qui a présenté des apparitions de monstres comme Judokrak, Fermite et Mangriff.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ainsi, les dresseurs intéressés par la capture du Pokémon Fourmi de Fer, surtout s’ils vivent en dehors de son lieu d’apparition régional habituel, peuvent trouver ici tout ce qu’ils doivent savoir pour l’attraper.

The Pokémon Company

Fermite est généralement disponible uniquement pour les joueurs de Pokémon Go dans l’hémisphère occidental. Bien que cela puisse être décourageant pour certains fans en dehors de l’hémisphère occidental, certains événements permettent aux fans d’attraper Fermite, quel que soit leur emplacement.

Spécifiquement, la Semaine des Rivaux mettra en vedette Fermite pour les joueurs du monde entier au lieu de seulement dans l’hémisphère occidental. Vous pouvez affronter le Pokémon dans les Raids ou à l’état sauvage du 8 mai 2024 à 10 heures au 9 mai 2024 à 20 heures.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fermite peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, la version Shiny de Fermite a été ajoutée au jeu mobile lors du Festival Pokémon Go 2020. Pendant la Semaine des Rivaux, vous aurez une meilleure chance de rencontrer un Fermite Shiny.

Vous pouvez différencier un Fermite classique d’un shiny à sa couleur principale qui passe du gris au beige, ainsi qu’avec ses yeux qui passent du rouge au vert.

Statistiques générales de Fermite dans Pokémon Go

Ce Pokémon de type Insecte/Acier a une répartition des statistiques basée sur l’attaque de 217 (ATK), 188 (DEF), et 151 (STA) et peut atteindre une valeur de PC maximale de 3007. De plus, les conditions météorologiques pluvieuses et neigeuses peuvent augmenter la puissance de Fermite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En tant que Pokémon de type Insecte/Acier, Fermite est seulement faible face aux attaques de type Feu. Fermite a également de nombreuses résistances, notamment contre les types Plante, Poison, Insecte, Dragon, Fée, Glace, Normal, Psy et Acier.

Toutes les attaques de Fermite dans Pokémon Go

Fermite a accès à quatre attaques STAB de type Insecte et Acier. Vous pouvez consulter son moveset complet ci-dessous :

Attaques Immédiates de Fermite :

Piqûre (Insecte/STAB)

Griffe Acier (Acier/STAB)

Attaques Chargées de Fermite :

Lame de Roc (Roche)

Tête de Fer (Acier/STAB)

Plaie Croix (Insecte/STAB)

C’est tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir Fermite dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu mobile, consultez nos guides ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain

L’article continue après la publicité