Comment obtenir Apitrini dans Pokémon Go : Capture, shiny, évolution…

The Pokémon Company

L’effervescence est dans l’air, ou du moins Apitrini, l’est. Découvrez comment l’ajouter à votre collection Pokémon Go et s’il peut être shiny avec notre guide complet.

Il y a de nombreux Pokémon de type Insecte mignons dans Pokémon Go, mais Apitrini pourrait bien être l’un des meilleurs. Non seulement parce qu’il est basé sur les abeilles, qui sont incroyables, mais aussi parce qu’il possède une méthode d’évolution très unique.

Alors, si vous souhaitez ajouter le Pokémon basé sur les abeilles à votre collection Pokémon Go, voici tout ce que vous devez savoir.

Dans Pokémon Go, Apitrini est disponible en tant que rencontre sauvage, ce qui signifie qu’il apparaît dans le monde réel pendant que les joueurs l’explorent. En tant que Pokémon de type Insecte, Apitrini est plus susceptible d’apparaître dans les biomes de type herbe, ou autour des endroits désignés comme champs ou parcs sur la carte du jeu.

De plus, l’événement Pokémon Go Insectomania à venir, qui se déroulera du 12 avril 2024 au 17 avril 2024, augmentera le taux d’apparition d’Apitrini, ce qui signifie que les joueurs auront beaucoup plus de chances de le rencontrer à l’état sauvage pendant cette période.

Apitrini peut-il être shiny dans Pokémon Go

Oui, Apitrini shiny a été ajouté à Pokémon Go dans le cadre du Festival Pokémon Go 2022, donc les joueurs ont une chance de le rencontrer à tout moment lorsqu’ils trouvent un Apitrini à l’état sauvage.

Tous ceux qui espèrent ajouter Apitrini shiny à leur collection ont de la chance, car l’événement Pokémon Go Insectomania à venir propose non seulement une augmentation des apparitions de Apitrini, mais aussi des chances accrues de trouver des versions shiny.

Gardez simplement les yeux ouverts car les différences entre les deux versions sont très subtiles. De plus, rappelez-vous qu’il n’y a pas de méthode spéciale pour garantir une rencontre avec un shiny, tout est une question de chance.

Pour faire évoluer Apitrini en Apireine dans Pokémon Go, il vous faut un Apitrini femelle et 50 Bonbons Apitrini. Les Apitrini mâles ne peuvent pas évoluer et restent donc Apitrini à jamais.

The Pokémon Company

Cette méthode d’évolution est conforme à celle des jeux principaux, car seul le Apitrini femelle peut évoluer dans ces jeux.

C’est vrai, tout comme les abeilles dans la vraie vie, seules les femelles peuvent devenir la reine, ce qui signifie que vous devrez en trouver une si vous souhaitez compléter votre Pokédex. Cela est rendu encore plus difficile, car les Apitrini mâles sont plus susceptibles d’apparaître à l’état sauvage que les Apitrini femelles.

Heureusement, toute personne espérant ajouter Apireine à son Pokédex a de la chance, car il a été annoncé récemment, en avril 2024, que l’événement Pokémon Go Insectomania comportera une augmentation des apparitions de Apitrini à l’état sauvage, ainsi qu’une chance accrue de trouver sa forme shiny. Espérons que votre shiny soit un Apitrini femelle, bonne chance !

C’est tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir un Apitrini dans Pokémon Go. Pour plus de contenu, consultez les liens ci-dessous :

