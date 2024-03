Comment obtenir Kraknoix dans Pokémon Go : Capture, évolution, shiny…

The Pokémon Company

Il existe de nombreux monstres de type Sol dans Pokémon Go, mais Kraknoix est certainement un membre d’équipe qui vaut le coup. Voici comment en trouver un pour vous-même et s’il peut être Shiny.

Kraknoix est un Pokémon introduit pour la première fois dans la génération 3 avec Rubis & Saphir et est remarquable car il évolue en Libégon, de type Sol/Dragon.

Les dresseurs dans Pokémon Go peuvent également trouver ce petit Pokémon de type Sol de différentes manières pour qu’ils puissent eux aussi le faire évoluer en Libégon.

Alors, passons en revue les différentes façons dont les fans peuvent trouver Kraknoix dans Pokémon Go et si le Pokémon Antre peut être Shiny.

Il y a plusieurs façons pour les dresseurs de capturer Kraknoix dans Pokémon Go :

En tant que rencontre sauvage

Comme un Pokémon Obscur chez Sierra de la Team Go Rocket (Monde de Merveilles : Pris d’Assaut)

En échangeant avec un autre joueur de Pokémon Go

Les dresseurs intéressés par la capture de Kraknoix peuvent le faire tout au long de l’événement “Monde Merveilleux : Offensive”, bien que cela demandera un peu de travail. Vaincre le chef de la Team Go Rocket Sierra vous donnera la chance de capturer Kraknoix Obscur, que les joueurs peuvent purifier ou laisser tel quel.

Heureusement, vous aurez une bonne quantité de temps avant que les équipes du chef Rocket ne tournent à nouveau, alors essayez de capturer Kraknoix pendant qu’il est disponible.

Kraknoix a deux évolutions mais ne nécessite aucun objet spécial ou exigence pour évoluer.

Pour faire évoluer Kraknoix en Vibraninf, vous devez lui donner 25 Bonbons Kraknoix. Pour faire évoluer Vibraninf en sa forme finale, Libégon, vous aurez besoin de 100 autres Bonbons Kraknoix.

Kraknoix peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Kraknoix peut être Shiny dans Pokémon Go. Le Kraknoix Shiny a fait ses débuts dans Pokémon Go en 2019, donc les joueurs ont pu capturer ces Kraknoix spéciaux verts depuis un certain temps maintenant.

C’est tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir Kraknoix, son évolution, et la variation Shiny dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

