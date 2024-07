Comment obtenir Relicanth dans Pokémon Go : Capture, shiny…

The Pokémon Company

Relicanth est un Pokémon introduit dans les versions Rubis & Saphir, basé sur le cœlacanthe. Les dresseurs cherchant à attraper ce Pokémon insaisissable de type Eau/Roche dans Pokémon Go trouveront tout ce dont ils ont besoin dans ce guide.

Les vastes océans de la région de Hoenn sont peuplés de puissants Pokémon de type Eau, comme le robuste Relicanth. Cependant, il peut être assez difficile à trouver dans Pokémon Go.

Attraper un Relicanth serait bien sûr un véritable trophée dans Pokémon Go. Alors pour tous ceux qui cherchent à attraper Relicanth et à savoir s’il peut être trouvé en version shiny, nous vous conseillons de lire ci-dessous.

The Pokémon Company

Normalement, Relicanth n’est disponible qu’en Nouvelle-Zélande et dans les îles environnantes via Pokémon Go. En tant que tel, il peut être considéré comme un Pokémon exclusif à une région, comme Tropius ou Chartor.

Ainsi, l’un des seuls moyens pour les dresseurs en dehors de la Nouvelle-Zélande d’obtenir un Relicanth est d’en recevoir un par échange avec un dresseur vivant dans ces régions ou ayant capturé un Relicanth.

Relicanth peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, les dresseurs peuvent capturer Relicanth shiny dans Pokémon Go. Relicanth shiny a été introduit le 18 février 2023, lors de la partie de l’événement Hoenn Tour à Las Vegas.

Relicanth shiny présente une coloration bleu clair sur son corps au lieu de brun.

Relicanth peut-il évoluer dans Pokémon Go ?

Tout comme dans les jeux principaux, Relicanth ne peut pas évoluer dans Pokémon Go. Cela signifie que les dresseurs n’ont besoin que de bonbons Relicanth pour renforcer le Pokémon, et non pour le faire évoluer.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Relicanth dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Eau/Roche, Relicanth possède les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 162 203 225 2858

Attaques de Relicanth

Attaques Immédiates

Pistolet à O (Eau/STAB)

Psykoud’Boul (Psy)

Attaques Chargées

Hydro-Queue (Eau/STAB)

Pouvoir Antique (Roche/STAB)

Hydrocanon (Eau/STAB)

Résistances de Relicanth

Feu

Vol

Glace

Normal

Poison

Faiblesses de Relicanth

Plante

Électrik

Combat

Sol

C’est tout ce que vous devez savoir pour obtenir Relicanth dans Pokémon Go et s’il peut être shiny.

