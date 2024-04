Comment obtenir Corayon dans Pokémon Go : Capture, shiny, stats…

Les dresseurs peuvent capturer le monstre de type Eau/Roche, Corayon, dans Pokémon Go, mais ce Pokémon exclusif régional peut être difficile à trouver pour certains. Voici tout ce que vous devez savoir pour attraper Corayon dans Pokémon Go.

Dans Pokémon Go, certains monstres comme Corayon n’apparaissent que dans des zones spécifiques du monde. Ces Pokémon sont communément connus sous le nom d’exclusivités régionales et ils peuvent être assez difficiles à trouver dans le jeu mobile.

Ainsi, les dresseurs intéressés par la capture du Pokémon Corail, surtout s’ils vivent en dehors de son lieu d’apparition régional normal, peuvent trouver ici toutes les informations nécessaires pour tenter de l’attraper.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Corayon apparaît uniquement autour des régions tropicales proches des côtes. Par exemple, les dresseurs aux États-Unis peuvent trouver Corayon en Floride ou sur les côtes du Texas. Corayon peut également apparaître dans les îles Caraïbes et à Porto Rico.

Bien que cela puisse être décourageant pour certains fans en dehors des régions côtières, certains événements permettent aux fans de capturer Corayon, quel que soit leur emplacement.

Par exemple, les dresseurs qui achètent un billet pour l’événement Global Go Fest 2024 pourront trouver Corayon. Cet événement aura lieu dans le monde entier du 13 juillet 2024 au 14 juillet 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, Pokémon Go a récemment introduit des biomes qui incluent la plage. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, il serait logique que Corayon puisse apparaître dans les biomes de plage à l’avenir, selon votre emplacement dans le monde.

Corayon peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, la version Shiny de Corayon a été ajoutée au jeu mobile lors du Pokémon Go Tour Johto en 2022. Le Corayon shiny est de couleur bleu ciel, au lieu de son rose traditionnel.

Statistiques générales de Corayon dans Pokémon Go

Le Pokémon Corail a une répartition des statistiques basée sur l’attaque de 118 (ATK), 156 (DEF) et 146 (STA) et peut atteindre une valeur de PC maximale de 1558. De plus, les conditions météorologiques pluvieuses et partiellement nuageuses peuvent renforcer la puissance de Corayon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En tant que Pokémon de type Eau/Roche, Corayon est faible face aux mouvements de type Plante, Électrique, Combat et Sol. Corayon a également de nombreuses résistances, incluant les types Feu, Vol, Glace, Normal et Poison.

Toutes les attaques de Corayon dans Pokémon Go

Corayon a accès à quatre attaques STAB de type Eau et Roche. Vous pouvez consulter son moveset complet ci-dessous :

Attaques Immédiates de Corayon :

Charge (Normal)

Écume (Eau/STAB)

Attaques Chargées de Corayon :

Bulles d’O (Eau/STAB)

Rayon Gemme (Roche/STAB)

Boule Roc (Roche/STAB)

C’est tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir Corayon dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu mobile, consultez nos guides ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain

L’article continue après la publicité