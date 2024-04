Comment obtenir Séviper dans Pokémon Go : Capture, shiny, attaques…

The Pokémon Company

Selon votre localisation, capturer Séviper dans Pokémon Go peut s’avérer assez compliqué. Voici tout ce que vous devez savoir.

Apparu pour la première fois dans Pokémon Rubis & Saphir, Séviper est une créature de type Poison bien connue pour sa rivalité ardente avec Mangriff.

Séviper est l’un des exemples de Pokémon exclusifs à certaines régions dans Pokémon Go, aux côtés d’autres comme Pijako, Créhelf et Pachirisu.

Cependant, certains événements rendent les Pokémon exclusifs à une région disponibles pour tous les joueurs. Continuez à lire pour apprendre comment capturer Séviper.

The Pokémon Company

Habituellement, Séviper est uniquement disponible pour les dresseurs situés en Amérique et en Afrique. Certains événements à venir feront une exception pour Séviper, permettant aux joueurs du monde entier de le rencontrer.

Séviper peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

La version Shiny de Séviper est actuellement disponible dans Pokémon Go. Elle a été ajoutée au jeu mobile en septembre 2019 dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme. Pendant certains événements, vous aurez plus de chances de rencontrer un Séviper shiny à l’état sauvage.

Pour le différencier, regardez la couleur de ses “écailles” qui passent du jaune au vert.

Statistiques générales de Séviper dans Pokémon Go

Ce Pokémon de type Poison a une répartition des statistiques basée sur l’attaque de 196 (ATK), 118 (DEF), et 177 (STA) et peut atteindre une valeur de PC maximale de 2380. De plus, le temps nuageux peut augmenter la puissance de Séviper.

En tant que Pokémon de type Poison, Séviper est faible face aux attaques de type Sol et Psy. Cependant, il a de nombreuses résistances, incluant les attaques de type Insecte, Fée, Combat, Plante et Poison.

Toutes les attaques de Séviper dans Pokémon Go

Séviper a accès à deux attaques STAB : Direct Toxik et Crochet Venin. Vous pouvez consulter son moveset complet ci-dessous :

Attaques Immédiates de Séviper :

Direct Toxik (Poison/STAB)

Queue de Fer (Acier)

Attaques Chargées de Séviper :

Ligotage (Normal)

Crochet Venin (Poison/STAB)

Mâchouille (Ténèbres)

C’est tout ce que vous devez savoir pour obtenir Séviper dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu mobile, consultez nos guides ci-dessous :

