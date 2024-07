Comment obtenir Frison dans Pokémon Go : Capture, évolution, shiny…

Les fans de Pokémon Go qui cherchent à attraper le rare Frison dans le jeu mobile de Niantic peuvent trouver ici tout ce qu’ils doivent savoir sur ce Pokémon de type Normal.

Frison a été introduit dans Noir & Blanc et est basé sur le bison américain. Les environnements urbains de la région d’Unys sont basés sur l’Amérique du Nord, il est donc logique que Frison appelle Unys sa maison.

L’article continue après la publicité

Alors que Frison n’est pas le Pokémon le plus difficile à trouver dans Noir & Blanc, il peut être assez difficile à trouver dans Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

Ceux qui cherchent à attraper un Frison et à savoir s’il peut être trouvé en version Shiny devraient continuer à lire ci-dessous.

The Pokémon Company

Normalement, Frison est uniquement disponible à New York et dans ses environs via Pokémon Go. En tant que tel, il peut être considéré comme un Pokémon exclusif à une région, comme Maracachi ou Cryptéro.

L’article continue après la publicité

Malheureusement, l’un des seuls moyens pour les dresseurs en dehors de New York d’obtenir un Frison est de l’obtenir par échange avec un dresseur qui vit dans ces zones ou qui a capturé un Frison.

De plus, Frison est rarement disponible en dehors de New York lors de certains événements.

L’article continue après la publicité

Frison peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Non, Frison Shiny n’est actuellement pas disponible dans Pokémon Go. Il est possible que Frison Shiny fasse ses débuts lors d’un événement où le type Normal n’est pas exclusif à une région.

En rapport: Un joueur chanceux de Pokémon Go capture un Shiny avant sa sortie officielle

L’article continue après la publicité

Dans la série principale, Frison Shiny présente une coloration auburn sur son corps au lieu du brun, et sa tête bouclée est légèrement plus foncée.

Frison peut-il évoluer dans Pokémon Go ?

Tout comme dans les jeux principaux, Frison ne peut pas évoluer dans Pokémon Go. Cela signifie que les dresseurs n’ont besoin des bonbons Frison que pour renforcer le Pokémon, pas pour le faire évoluer.

L’article continue après la publicité

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Frison dans Pokémon Go

En Pokémon de type Normal, Frison a les statistiques suivantes :

L’article continue après la publicité

ATTAQUE DÉFENSE PV PC MAX 195 182 216 3163

Attaques immédiates de Frison :

Tir de Boue (Sol)

Psykoud’Boul (Psy)

Attaques chargées de Frison :

Mégacorne (Insecte)

Séisme (Sol)

Écrasement (Normal/STAB)

Coud’Krâne (Normal/STAB)

Résistances de Frison :

Spectre

Faiblesses de Frison :

Combat

Voilà tout ce que vous devez savoir pour obtenir Frison dans Pokémon Go et s’il peut être Shiny. Consultez nos autres guides sur le jeu mobile de Niantic ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain