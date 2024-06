Comment obtenir Trousselin dans Pokémon Go : Capture, shiny…

Le Pokémon Trousseau, Trousselin, est connu pour son type unique et sa robustesse surprenante. De plus, ce monstre est assez difficile à trouver dans Pokémon Go. Voyons donc comment les joueurs peuvent attraper Trousselin et s’il peut être Shiny.

The Pokémon Company

Trousselin a été introduit pour la première fois dans la série principale avec Pokémon X & Y, où le type Fée a fait ses débuts. Il a été ajouté à Pokémon Go pour la première fois en décembre 2020 lors de l’événement de célébration de Kalos.

Trousselin est normalement disponible uniquement en France et dans ses environs via Pokémon Go. En tant que tel, il peut être considéré comme un Pokémon exclusif à une région, comme Brutalibré ou Cryptéro.

Pour ceux qui vivent en dehors de la France, la meilleure option pour attraper Trousselin est de surveiller les événements spéciaux.

Trousselin peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Non, Trousselin Shiny n’a pas encore été introduit dans Pokémon Go au moment de la rédaction. Il n’est pas clair quand Trousselin Shiny fera ses débuts, mais étant donné qu’il s’agit d’un Pokémon exclusif à une région, cela pourrait prendre un certain temps.

Trousselin Shiny arbore une coloration dorée au lieu d’argentée, et son corps en forme de goutte est bleu au lieu de rose.

Peut-être que lors d’un futur événement sur le thème de Kalos, les dresseurs pourront enfin attraper Trousselin Shiny. Dès qu’il sera disponible, nous mettrons à jour ce guide en conséquence.

Trousselin peut-il évoluer ?

Comme dans la série principale de jeux, Trousselin ne peut pas évoluer dans Pokémon Go. Il ne présente aucune forme alternative et aucune Méga-Évolution non plus.

Bien que cela puisse décevoir certains, Trousselin possède des statistiques assez décentes malgré son manque d’évolution. En particulier, il résiste à 11 types différents dans Pokémon Go, ce qui l’aide en combat.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Trousselin

En tant que Pokémon de type Acier/Fée, Trousselin a les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 160 179 149 2204

Attaques immédiates de Trousselin

Charge (Normal)

Étonnement (Spectre)

Attaques chargées de Trousselin

Luminocanon (Acier/STAB)

Bisou Drainant (Fée/STAB)

Câlinerie (Fée/STAB)

Représailles (Ténèbres)

Résistances de Trousselin

Dragon

Insecte

Ténèbres

Fée

Vol

Plante

Glace

Normal

Poison

Psy

Roche

Faiblesses de Trousselin

Feu

Sol

C'est tout ce que vous devez savoir pour obtenir Trousselin dans Pokémon Go.

