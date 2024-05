Gray Zone Warfare : Liste de toutes les missions & comment les compléter

Dans Gray Zone Warfare, vous devrez compléter de nombreuses missions confiées par les Vendeurs pour progresser. Pour vous aider à suivre votre progression, voici une liste de toutes les missions connues jusqu’à présent, et comment les compléter.

Gray Zone Warfare est en accès anticipé et invite les joueurs à commencer à accomplir différentes quêtes dès leur adhésion à une faction. Elles sont un excellent de débloquer de meilleurs objets et armes, et vous pourrez les obtenir auprès des Vendeurs (Vendors).

Si vous voulez savoir jusqu’où vous avez progressé dans le jeu, cette liste de toutes les tâches de Gray Zone Warfare vous sera utile.

Sommaire

Tous les Vendeurs et leurs missions dans Gray Zone Warfare

Il y a six vendeurs dans Gray Zone Warfare qui donnent 150 missions, dont voici la liste.

Handshake

MADFINGER GAMES Les Vendeurs vous confient toutes sortes de missions dans Gray Zone Warfare.

Lewis Pell, alias Handshake, est le vendeur qui vous emmènera en voyage à travers Lamang. Il gère les opérations, l’image publique et les missions de terrain de la région.

Voici toutes les missions qu’il peut vous confier, chacune liée à l’un de nos guides sur la façon de les compléter.

First Recon

Deepest, Darkest Fantasies

Little Bird Down

Rat’s Nest

Helping Hand

Radio Silence

First Hit

Left Behind

The Shadow Over Ban Pa

New Neighbors

Restoring Order

True Grit

The Shadow Over Ban Pa II

Rebel Scum

Shooting Gallery

Business Or Pleasure

Up to Snuff

One Shot, One Kill

Last Resort

I Went, I Saw, I Conquered

I Went, I Saw, I Conquered II

I Went, I Saw, I Conquered III

The Art of Deception

The Art of Deception II

Lip Out

Paparazzi

Forth Narith Stroll

Sweet Little Lies

Hacker

Hacker II

The More The Merrier

UNLRA

Priceless Possessions

Celebrity Crash

The Man Who Disappeared

The Congressman

What Comes Up

Final Check Out

Gunny

Vous pouvez appeler Anton Jackson "Gray", et c'est l'un des Vendeurs les plus loyaux que vous pouvez trouver dans Gray Zone Warfare. Il a autrefois travaillé dans l'USMC mais est l'intendant chez PMC. Voici toutes les missions que vous pouvez obtenir de lui :

Cache Retrieval

Leave No Man Behind

Medical Detective

Last Farewell I

On the Range

The Negotiator

Guns & Ammo

A Single Drop

Living in Burrows

Line in the Sand

Wanted Man

Last Farewell II

Neighborly Help

Aye Aye, Captain

Wanted Man II

Fuel Shortage Lab Rat

Jie, alias Lab Rat est une vendeuse amicale dans Gray Zone Warfare. Ses tâches deviennent intenses avec le temps, mais pour commencer, vous devrez lui apporter des fournitures médicales de l’UNLRA.

Artisan

Laya Hoang, alias Artisan, travaille depuis son enfance dans l’atelier de son père et connaît tout ce que vous pouvez imaginer sur les machines et leur fonctionnement. Contrairement à certains des autres vendeurs du jeu, elle déteste à la fois l’UNLRA et PMC, accusant le premier d’être la cause de nombreux problèmes et le second pour d’empirer les choses.

Vous gagnerez la confiance d’Artisan en complétant la série de missions listées ci-dessous :

Tools of the Trade

At the Mounds of Madness

At the Mounds of Madness II

Save the Rebellion

The Most Dangerous Game

Nice Ocean

Last Flight

Invaders from Afar

Missing Colleague

Evacuation Question

Crime Doesn’t Pay

When a Tree Falls

Turncoat

Turncoat est un homme simple qui essaie de survivre dans le monde difficile de Lamang en vendant des biens et en faisant fortune. Il respectera votre approche audacieuse pour faire face à des situations de vie ou de mort, et vous voudrez lui rendre visite pour des renseignements ou des armes.

Voici la liste des missions qu’il peut vous confier :

Uninvited Guests

Final Liberation

The Value of Sharing

Warm Welcome

Downsizing

Family Heirloom

Local Golf Star

A Small Favor

Who’s in Charge

Know Your Enemy

Academic Interest

Dragonslayer

Name Your Poison

Banshee

Banshee est un touche-à-tout et est l’un des vendeurs les plus ingénieux que vous pouvez rencontrer dans Gray Zone Warfare. Il a réussi à tirer profit de la situation actuelle de Lamang, car il ne recule jamais devant un bon plan et a tous les biens nécessaires pour survivre.

Felony and Punishment

Dirt Digger

What’s in the Box

EOD

Lamang Connection

No Escape

Deep Depravity

Deal of the Century

Jets’N’Marks

Timber

Noble Powder

State of Weapon Shipment

Nous continuerons de mettre à jour cet espace avec les dernières informations sur les missions dans Gray Zone Warfare. En attendant, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site pour plus de guides et actualité sur le jeu.

