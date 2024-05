Gray Zone Warfare : Comment compléter la tâche Up To Snuff & où trouver la liste des clients

Handshake a besoin que vous récupériez une liste de clients dans la mission Up To Snuff de Gray Zone Warfare. Voici donc où vous pouvez la trouver et comment accomplir la mission Up To Snuff dans GZW.

La mission Up To Snuff dans Gray Zone Warfare est l’une des nombreuses missions réalistes qui demande aux joueurs de récupérer un objet non marqué. Confiée par Handshake, la liste de clients qu’il vous demande de récupérer comprend les noms de VIP qui ne faisaient rien de bon à Hunter’s Paradise. Le seul indice qu’il vous donne sur son emplacement est qu’elle se trouve dans « une sorte de bâtiment administratif ».

Si vous avez du mal à trouver la liste, voici tous les détails pour compléter la tâche Up To Snuff dans Gray Zone Warfare.

Pour compléter la tâche Up To Snuff dans Gray Zone Warfare, rendez-vous au stand de tir de Hunter’s Paradise et cherchez la liste de clients VIP qui se trouve à l’intérieur de l’un des bâtiments.

De nombreux ennemis IA patrouillent dans la zone, vous devrez donc être prudent en vous approchant. À moins d’avoir une escouade avec vous, nous recommandons de neutraliser les ennemis à distance plutôt que de vous engager dans un combat rapproché.

Hunter’s Paradise sert de cadre à de nombreux objectifs, alors envisagez de compléter des missions telles que Guns & Ammo, True Grit, et Carnivore pendant que vous y êtes.

Emplacement de la liste des clients VIP dans Gray Zone Warfare

La liste des clients VIP dans Gray Zone Warfare se trouve à l’intérieur d’un bâtiment avec une voiture jaune dans la cour, à l’ouest du stand de tir. Les coordonnées du bâtiment sont 160 168. Entrez dans le bâtiment et vous trouverez la liste des clients posée sur la table juste à côté d’un canapé.

MADFINGER GAMES Emplacement de la liste des clients VIP dans Gray Zone Warfare

Pour remettre la liste des clients et accomplir la mission Up To Snuff, retournez au Camp de Base, idéalement en hélicoptère. Une fois là-bas, ouvrez le menu, cliquez sur Vendors, puis sélectionnez Handshake, et cliquez sur Hand Over (Remettre) sous Objectives (Objectifs).

Après avoir remis la liste des clients VIP, réclamez vos récompenses dans l’onglet Vendors. Les récompenses pour Up To Snuff dans GZW sont :

M4AI

5 500 $

1000 XP

Pour plus d’informations sur GZW, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.