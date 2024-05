Mission Business or Pleasure de Grazy Zone Warfare : comment la compléter & où trouver la clé USB

À ce stade de Gray Zone Warfare, vous avez sûrement affronté les hostiles armés à l’aérodrome de Pha Lang, et Handshake veut que vous enquêtiez sur eux dans la mission Business or Pleasure. Voici comment la compléter.

Les missions de Handshake dans Gray Zone Warfare sont souvent intenses car elles impliquent toujours du sang et de la violence. Cependant, dans la tâche Business or Pleasure, il veut simplement que vous vous rendiez à l’aérodrome de Pha Lang et que vous obteniez des informations sur les hostiles qui s’y trouvent.

Voici donc comment compléter Business or Pleasure dans Gray Zone Warfare.

Sommaire

Comment compléter Business or Pleasure dans Gray Zone Warfare

Pour compléter la mission Business or Pleasure dans Gray Zone Warfare, rendez-vous au grand bâtiment près du Terminal de l’aérodrome de Pha Lang, et récupérez la clé USB contenant des renseignements. Une fois que vous avez les renseignements, remettez-les à Handshake pour terminer la tâche définitivement.

Emplacement de la clé USB dans Gray Zone Warfare

MADFINGER GAMES Vous pouvez trouver la clé USB à l’aérodrome de Pha Lang.

Une fois arrivé à l’aérodrome dans Gray Zone Warfare, dirigez-vous vers le Terminal, aux coordonnées 182, 158, et 183, 158 pour trouver le grand bâtiment qui possède la clé USB.

Une fois que vous trouvez un bâtiment avec un toit en pente en tôle, allez à l’intérieur et fouillez jusqu’à ce que vous trouviez un ordinateur portable sur un bureau et la clé USB en question, nommée « Flash Drive Containing Intel ». Prenez-le, mettez-le dans votre Safety Box, et sortez puisque vous avez tout ce dont vous avez besoin pour compléter cette mission.

Comment remettre la clé USB dans Gray Zone Warfare

Après avoir récupéré la lé USB dans Gray Zone Warfare, dirigez-vous simplement vers un point d’extraction et montez dans l’hélicoptère pour retourner à votre Base Camp. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner Handshake dans la liste des Vendeurs du menu, puis cliquez sur Hand Over (Remettre) pour terminer la tâche.

Récompenses pour la mission Business or Pleasure dans Gray Zone Warfare

Voici les récompenses pour avoir complété Business or Pleasure dans Gray Zone Warfare :

2x CQ A1

$5500

1000 XP

150 Réputation avec Handshake

Voilà comment réussir la mission Business or Pleasure dans Gray Zone Warfare. Pour plus d’informations sur le jeu, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.

