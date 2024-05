Mission Out of the Blue de Gray Zone Warfare : où trouver les renseignements

Out of the Blue est l’une des missions les plus complexes à laquelle vous serez confronté dès le début de Gray Zone Warfare. De l’emplacement des renseignements à la manière de neutraliser tous les ennemis qui apparaissent dans Blue Lagoon, voici tout ce qu’il faut savoir pour compléter la mission Out of the Blue dans Gray Zone Warfare.

Gunny est l’un des vendeurs les plus importants dans Gray Zone Warfare, car vous pouvez échanger des armes et des accessoires d’armes avec lui. Cependant, pour débloquer ces échanges, vous devez compléter des missions et certaines, comme Out of the Blue, peuvent être assez difficiles à terminer en solo.

Voici donc comment compléter Out of the Blue dans Gray Zone Warfare, y compris où trouver les renseignements et comment vous pouvez avancer dans les objectifs sans être pris pour cible par les ennemis.

Sommaire

Comment compléter la mission Out of the Blue dans Gray Zone Warfare

Vous pouvez compléter la mission Out of the Blue dans Gray Zone Warfare en éliminant tous les ennemis près du repaire de Blue Lagoon (Blue Lagoogn hideout), en récupérant les renseignements, et en les remettant à Gunny.

Où trouver les renseignements dans Out of the Blue

Le repaire de Blue Lagoon où vous pouvez trouver les renseignements pour compléter Out of the Blue dans Gray Zone Warfare se trouve aux coordonnées 203 116. L’emplacement exact est également indiqué dans l’image ci-dessous :

Comment atteindre le repaire de Blue Lagoon pour toutes les factions

Pour atteindre Blue Lagoon depuis Nam Thaven, vous devrez probablement vous y rendre à pied depuis votre base et pendant ce processus, vous devriez vous concentrer sur le déverrouillage de deux zones d’extraction (LZ) nommés Kilo 1 et Kilo 2, situés respectivement à gauche et à droite de Blue Lagoon.

Les membres des factions Crimson et Lamang doivent également atteindre l’emplacement à pied et pour eux, la meilleure route est d’atteindre la LZ India 2 près de Ban Pa ou le LZ Julet 1 juste au-dessus de Tiger Bay. De là, traversez les abords pour déverrouiller la LZ Juliet 2 située à l’ouest de Tiger Bay. Continuez à avancer depuis l’extérieur et déverrouillez la LZ Juliet 3 pour finalement vous diriger vers le sud et atteindre le Blue Lagoon.

Tiger Bay est l’une des zones les plus dangereuses dans Gray Zone Warfare, il est donc préférable de l’éviter à moins que vous ne soyez confiant quant au potentiel de votre équipe.

Nous avons noté la meilleure route pour atteindre le repaire de Blue Lagoon dans Gray Zone Warfare pour les membres des factions Crimson Shield International et Lamang Recovery Initiative :

Une fois que vous entrez dans Blue Lagoon, atteindre le repaire ciblé sera encore assez difficile en raison de l’abondance d’ennemis. Vous pouvez également utiliser la discrétion pour sortir indemne, mais cela est peu probable, car, souvent, vous serez éliminé par des ennemis inconnus qui peuvent tirer à travers les arbres.

Ainsi, la meilleure chose à faire est de transporter beaucoup d’armes, de munitions et de fournitures médicales. Tout autre objet qui ne vous serait pas utile pendant le combat peut être abandonné puisqu’il est difficile de prévoir la quantité de munitions et de soins dont vous aurez besoin.

Une fois que vous êtes sûr d’avoir abattu tous les hostiles, dirigez-vous vers la maison avec trois grandes fenêtres et des chaises. Les renseignements dont vous avez besoin se trouvent sur une table à gauche à l’intérieur de la maison.

Récompenses de la mission Out of the Blue dans Gray Zone Warfare : Comment remettre les renseignements à Gunny

Voici les récompenses que vous pouvez obtenir dans Gray Zone Warfare en complétant la mission Out of the Blue :

M700

5 500$

1000 XP

150 réputation avec Gunny

Pour obtenir ces récompenses, vous devez d’abord retourner à votre camp de base depuis un camp d’extraction à proximité. Là, cliquez sur Vendors (Vendeurs) et sélectionnez Gunny où vous aurez l’option de remettre les renseignements pour finaliser la mission.

Pour plus de guides et de conseils pour ce jeu, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.