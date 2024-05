Quêtes Last Farewell & Left Behind part I & II de Gray Zone Warfare : laquelle choisir ?

Dans Gray Zone Warfare, Gunny et Handshake vous proposent les missions Last Farewell et Left Behind, mais vous ne pouvez en choisir qu’une. Voici quelle quête choisir entre Last Farewell et Left Behind et comment les compléter.

Les tâches sont essentielles pour progresser dans Gray Zone Warfare, et dès le début du jeu, vous avez le choix entre Last Farewell pour Gunny ou Left Behind pour Handshake. En complétant l’une de ces quêtes, vous recevez un ensemble unique de récompenses incluant une réputation auprès du vendeur respectif, ce qui rend le choix un peu délicat.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour compléter les séries de quêtes Last Farewell et Left Behind dans Gray Zone Warfare et quelle tâche vous devriez choisir.

Sommaire

Last Farewell vs Left Behind : quelle tâche choisir dans Gray Zone Warfare ?

Vous devriez choisir Left Behind pour Handshake dans Gray Zone Warfare. En effet, les deux quêtes offrent 3 400$, 400 XP et 100 de réputation auprès du vendeur. De plus, Left Behind vous récompense avec deux pièces d’armure, tandis que le M4A1 est la récompense pour avoir complété Last Farewell.

Le M4A1 étant une arme commune, il est préférable de privilégier l’armure. Cependant, augmenter votre réputation avec Gunny n’est pas une mauvaise chose non plus, car cela vous permettra de débloquer une large gamme d’équipement et d’armes de qualité à terme.

Sachez cependant que la deuxième partie de ces tâches, Left Behind 2 et Last Farewell 2, peuvent être complétées quelle que soit la décision prise pour la première partie.

Comment compléter Left Behind et Last Farewell dans Gray Zone Warfare pour toutes les factions

Pour compléter Left Behind dans Gray Zone Warfare, vous devez identifier le corps pour Handshake et ne pas placer de traceur dessus.

Pour compléter Last Farewell dans Gray Zone Warfare, vous devez placer un traceur GPS sur le corps et le marquer afin que les membres de l’équipe puissent le récupérer pour les derniers rites.

Emplacement du corps disparu pour compléter Left Behind & Last Farewell

L’emplacement du corps disparu est indiqué dans l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES Cherchez un emplacement similaire sur votre carte même si les coordonnées sont différentes.

Les coordonnées exactes où vous trouverez le corps à marquer ou identifier diffèrent selon la faction :

Crimson Shield International – 147, 162

– 147, 162 Mithras Security Systems – 167, 122

– 167, 122 Lamang Recovery Initiative – 204, 156

Bien que les coordonnées soient différentes, les cartes sont identiques et simplement inversées. En conséquence, quelle que soit la faction, vous visiterez un petit village avec quelques maisons et un tracteur près de Bravo 3 L. Le corps que vous devez marquer/identifier est devant un hangar.

Un autre détail à noter est que le petit village est peuplé d’ennemis. Il est donc préférable d’interagir avec le corps après avoir éliminé tout le monde. N’oubliez pas d’apporter suffisamment d’armes et de munitions pour cette rencontre.

Comment obtenir un traceur GPS pour compléter Last Farewell

Si vous choisissez de faire Last Farewell pour Gunny dans Gray Zone Warfare, vous aurez besoin d’un traceur GPS. Soit vous prenez le traceur GPS chez Gunny au début de la tâche via l’onglet Messages à gauche, soit vous l’achetez chez le vendeur en cliquant sur Trades. Gunny vend des traceurs GPS pour 50$.

Comment compléter Left Behind 2 et Last Farewell 2 dans Gray Zone Warfare pour toutes les factions

Vous pouvez trouver le corps pour compléter Left Behind 2 et Last Farewell 2 dans Gray Zone Warfare aux coordonnées 168 168.

Emplacement du corps disparu pour compléter Left Behind 2 et Last Farewell 2

L’emplacement exact du corps disparu est noté sur l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES

Si les coordonnées sont différentes pour votre faction, concentrez-vous sur l’approche de la grande ferme avec plusieurs lacs près de Foxtrot 1 LZ et cherchez un drapeau au sol. Le corps est juste à côté du drapeau, mais attention aux gardes. Il est préférable de les éliminer avant d’interagir.

Contrairement à la première partie, vous n’avez pas à choisir une tâche et pouvez profiter de toutes les récompenses de Gunny et Handshake.

Récompenses des séries de quêtes Left Behind & Last Farewell dans Gray Zone Warfare

Compléter Left Behind vous donne accès à ces récompenses :

3 400$

400 XP

100 réputation avec Handshake

2x Armure VIP

Compléter Left Behind 2 vous donne accès à ces récompenses :

2x Casques TC-2002

4 600$ en jeu

2000 XP

200 réputation avec Handshake

Compléter Last Farewell vous donne accès à ces récompenses :

400 XP

100 réputation avec Handshake

2x Armure VIP

M4A1 avec tous les accessoires

Compléter Last Farewell 2 vous donne accès à ces récompenses :

Armure RCP

4 600$ en jeu

2000 XP

200 réputation avec Handshake

Pour obtenir ces récompenses, vous devez simplement ouvrir le menu Vendors (Vendeurs) et sélectionner Handshake ou Gunny pour réclamer vos récompenses.

