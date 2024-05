Mission When A Tree Falls de Gray Zone Warfare : où trouver Malo Kethavongsa & comment la compléter

La mission When A Tree Falls dans Gray Zone Warfare met les joueurs au défi de retrouver une personne disparue qui peut être difficile à localiser. Voici donc comment accomplir cette quête dans GZW.

Artisan propose certaines des missions les plus difficiles de Gray Zone Warfare, dont When A Tree Falls qui vous oblige à localiser le lieu où se trouve Malo Kethavongsa, une personne laissée pour compte lors de l’évacuation. Il a été vu pour la dernière fois en train de travailler à la compagnie de bois Tonmai Hainy et c’est à vous de retracer ses pas et découvrir ce qui lui est arrivé.

Voici donc comment accomplir la mission When A Tree Falls dans Gray Zone Warfare.

Sommaire

Comment accomplir la mission When A Tree Falls dans Gray Zone Warfare

Pour accomplir la mission When A Tree Falls dans Gray Zone Warfare, rendez-vous à la scierie et cherchez le corps de Malo Kethavongsa. La personne disparue n’a pas survécu après avoir été laissée pour compte lors des efforts d’évacuation et son corps peut être trouvé sur place.

Emplacement de Malo Kethavongsa dans Gray Zone Warfare

Vous pouvez trouver le corps de Malo Kethavongsa dans Gray Zone Warfare sous une poutre en bois, entouré d’autres piles de bois à la scierie. Les coordonnées sur la carte de l’emplacement sont 138 143.

Vérifiez le corps pour compléter la mission.

Approchez-vous du corps et appuyez sur F pour confirmer l’identité ce qui complétera l’objectif de la mission. Rappelez-vous que la scierie est remplie d’ennemis, donc vous devrez procéder avec prudence.

Pour terminer la mission, il suffit de faire votre rapport à Artisan au camp de base.

Récompenses de la mission When A Tree Falls dans Gray Zone Warfare

Voici les récompenses pour avoir accompli la mission When A Tree Falls dans GZW :

Mosin (S)

1000 XP

+150 Réputation avec Artisan

Voilà comment accomplir la mission When A Tree Falls dans Gray Zone Warfare. Pour en savoir plus sur le jeu, consultez