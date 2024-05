Gray Zone Warfare : Comment terminer la tâche Secret Compassion et trouver les boîtes

Voici tout ce que vous devez savoir, y compris les coordonnées des emplacements pour chaque faction, pour placer les fournitures dans la tâche Secret Compassion de Gray Zone Warfare, donnée par Lab Rat.

Il y a tant de tâches à accomplir dans Gray Zone Warfare, et certaines sont plus difficiles que d’autres. On vous demandera de trouver un lieu et d’effectuer une tâche, mais parfois l’objectif est difficile à trouver, ce qui semble être le cas pour la mission Secret Compassion donnée par Lab Rat dans GZW.

Si vous avez du mal à trouver l’emplacement des boîtes où vous devez placer les fournitures, voici tous leurs emplacements pour que vous puissiez compléter la tâche de début de jeu Secret Compassion dans Gray Zone Warfare.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La tâche Secret Compassion de GZW nécessite que les joueurs localisent et placent des fournitures dans trois boîtes différentes qui sont dispersées autour de la périphérie de la ville de départ de votre faction choisie. Peu importe la faction que vous choisissez, ces emplacements sont les mêmes, cependant, leurs coordonnées sont différentes en raison du changement de rotation de chaque ville de départ.

Emplacements des boîtes pour la mission Secret Compassion dans Gray Zone Warfare pour toutes les factions

Voici tous les emplacements des boîtes dans Gray Zone Warfare et leurs coordonnées pour compléter la tâche Secret Compassion :

Lamang Recovery Initiative

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

202 158

199 163

201 164

Mithras Security Systems

174 119

168 121

172 117

Crimson Shield International

145 162

140 160

139 162

Madfinger Games

Cette carte montre tous les emplacements des boîtes pour la tâche Secret Compassion dans GZW.

La boîte est de couleur crème et est trouée. Deux se trouvent à la porte d’entrée des cabanes de la ferme, tandis que l’autre est à la porte d’entrée d’un hangar de bûcheronnage.

Il est important de noter que vous devez récupérer les fournitures chez Lab Rat avant de vous rendre aux boîtes. Vous voudrez peut-être aussi en prendre une à la fois au cas où vous mourriez, car vous devriez alors payer pour les trois si vous les perdez, au lieu de juste en acheter une pour 50 $.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une fois terminé, retournez au camp de base de votre faction et réclamez vos récompenses dans l’onglet Vendeurs du menu.

Et vous n’avez maintenant plus qu’à profiter de vos récompenses et passer à une tâche suivante !