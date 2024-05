Gray Zone Warfare : comment compléter la tâche Leave No Man Behind & où trouver le corps

Dans Gray Zone Warfare, Gunny, un vendeur, vous demande de localiser un corps et de placer un traceur dessus pour la tâche “Leave No Man Behind”. Voici tout ce qu’il faut savoir pour accomplir cette mission, y compris comment obtenir des traceurs GPS supplémentaires.

Compléter des missions est essentiel pour progresser dans Gray Zone Warfare et si vous souhaitez accéder à certaines des meilleures armes et accessoires, il sera judicieux de se concentrer sur les tâches de Gunny.

La tâche Leave No Man Behind de Gunny vous oblige à trouver un corps dans une ruelle près de l’hôtel de ville et à y placer un traceur GPS. Beaucoup sont confus à cause des directions pas très claires.

Ne vous inquiétez pas, nous avons la réponse. Voici donc comment compléter la tâche Leave No Man Behind dans Gray Zone Warfare et localiser le corps pour les trois factions dans le jeu.

Suivez ces étapes pour compléter la tâche Leave No Man Behind dans Gray Zone Warfare :

Peu importe la faction à laquelle vous appartenez, rendez-vous à la Station-service et prenez la route droite en direction de la ville. À droite de la route, vous devriez trouver l’hôtel de ville, un bâtiment gris à deux étages avec un toit rouge. Une fois face à l’hôtel de ville, debout dans le parking, prenez à droite et passez les maisons. À droite, cherchez un hangar avec un toit bleu et jaune. Approchez-vous du hangar et vous trouverez une ruelle avec une grande tache de sang au bout. Près de la tache, vous trouverez le corps. Approchez-vous du corps et interagissez avec pour placer le traceur GPS.

Notez que ceci n’est qu’une des innombrables façons d’atteindre le corps, et nous avons marqué les emplacements exacts pour toutes les factions dans les images ci-dessous.

Pour les membres de la faction Lamang Recovery Initiative, les coordonnées exactes du corps sont 202 161 et l’emplacement a également été marqué dans l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES

Pour les membres de la faction Crimson Shield, les coordonnées exactes du corps sont 143 163, et l’emplacement a également été marqué dans l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES

Pour les membres de la faction Mithras Security Systems, les coordonnées exactes du corps sont 170 119 et l’emplacement a également été marqué dans l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES

Si vous ne parvenez pas à placer un traceur sur le corps, essayez d’avoir le GPS dans vos poches au lieu du sac.

Gunny vous donne un traceur GPS pour compléter la tâche Leave No Man Behind dans Gray Zone Warfare dès que vous l’acceptez. Cependant, vous perdrez vos traceurs en mourant. Dans ce cas, vous pouvez retourner voir Gunny et cliquer sur Trade (Échange) juste à côté de Tasks (Tâches).

Faites défiler vers le bas pour trouver un traceur GPS qui coûtera 50$. Vous pouvez également demander l’objet à des membres de la faction.

Une fois que vous avez placé le marqueur, retournez à la base et complétez la mission dans l’onglet Vendors (Vendeurs) pour obtenir toutes les récompenses.

Pour plus d’informations et de guides sur ce jeu de tir tactique, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.