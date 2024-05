Mission What Remains de Gray Zone Warfare : où trouver la clé du laboratoire de l’UNLRA

La mission What Remains dans Gray Zone Warfare est difficile et vous devrez également espérer que la chance soit de votre côté. Voici comment accomplir la mission What Remains dans Gray Zone Warfare.

Les missions liées à des clés spécifiques comptent parmi les missions les plus difficiles de Gray Zone Warfare, et What Remains en est l’exemple parfait. Confiée aux joueurs par Lab Rat, la mission exige d’explorer les locaux du quartier général (HQ) de l’UNLRA et de rechercher des échantillons sur place.

La mission met plusieurs obstacles sur votre chemin, notamment un manque de directions précises. Donc, si vous avez du mal avec cette mission, voici comment accomplir la mission What Remains dans GZW.

Comment accomplir la mission What Remains dans Gray Zone Warfare

Pour accomplir la mission What Remains dans Gray Zone Warfare, dirigez-vous vers les locaux (HQ) de l’UNLRA à Tiger Bay et déverrouillez la porte d’entrée après avoir trouvé la clé du laboratoire de l’UNLRA. Une fois la porte ouverte, entrez et cherchez un objet appelé Horrific Recordings (Enregistrements qui font froid dans le dos). Remettez cet objet à Lab Rat pour conclure la mission.

Vous rencontrerez de nombreux ennemis autour du bâtiment. Assurez-vous donc d’être bien équipé ou d’amener quelques amis pour le combat.

Comment obtenir la clé du laboratoire de l’UNLRA dans Gray Zone Warfare

La seule façon d’obtenir la clé du laboratoire de l’UNLRA dans Gray Zone Warfare est de tuer des ennemis autour du bâtiment et de récupérer la clé sur leurs corps. Il n’y a pas de nombre précis d’ennemis que vous devez abattre avant que la clé apparaisse, et cela peut même prendre des jours avant qu’elle n’apparaisse comme butin. Cependant, si la chance est de votre côté, vous pourrez obtenir la clé après avoir tué seulement quelques ennemis.

Emplacement des Horrific Recordings dans Gray Zone Warfare

Pour récupérer l’objet Horrific Recordings dans GZW, accédez au laboratoire à l’intérieur des locaux du quartier général (HQ) de l’UNLRA (coordonnées de la carte 200 132) en utilisant la clé. Une fois à l’intérieur, vous pourrez repérer un congélateur de l’autre côté de la pièce, placé à côté d’un tableau blanc. Ouvrez-le et récupérez les Horrific Recordings cachés à l’intérieur.

MADFINGER GAMES Vous aurez besoin d’une clé pour accéder au laboratoire.

Comment remettre les Horrific Recordings à Lab Rat dans GZW

Retournez au camp de base pour remettre l’objet Horrific Recordings à Lab Rat dans Gray Zone Warfare. Une fois sur place, ouvrez le menu, cliquez sur Vendors, puis sélectionnez Lab Rat, et cliquez sur Hand Over (Remettre) sous Objectives.

Voici les récompenses pour avoir accompli cette mission :

x4 HpR 3-S

9200$

2000 XP

+200 de réputation avec Lab Rat

Pour plus de conseils et de guides sur le jeu, vous pouvez consulter la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.