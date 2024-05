Mission Mounds of Madness 1 & 2 de Gray Zone Warfare : où trouver les fresques et statues

At the Mounds of Madness est une mission en deux parties dans Gray Zone Warfare. Voici comment compléter les deux tâches, incluant tous les emplacements des fresques, statues et livres.

At the Mounds of Madness, confiée par Artisan, est certainement l’une des tâches les plus confuses et complexes de Gray Zone Warfare. De la recherche de statues à celle des fresques, cette quête exige beaucoup de vous sans aucune direction précise pour accomplir les objectifs.

Voici donc comment compléter les missions At the Mounds of Madness dans Gray Zone Warfare, dont les emplacements de toutes les fresques, livres et statues que vous devez trouver.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

Guide de la mission At the Mounds of Madness 1 dans Gray Zone Warfare

Vous pouvez compléter la mission At the Mounds of Madness 1 dans Gray Zone Warfare en trouvant les trois fresques et une statue perturbante.

Emplacement de la statue perturbante

Les coordonnées pour trouver la statue perturbante pour compléter At the Mounds of Madness 1 dans Gray Zone Warfare sont 207 137 et l’emplacement exact est marqué sur l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES est l’une des nombreuses quêtes dans Gray Zone Warfare avec deux parties.

Attention, la zone est fortement gardée alors, avancez avec prudence.

Emplacement de la fresque effrayante (chilling mural)

La fresque effrayante pour compléter At the Mounds of Madness 1 dans Gray Zone Warfare se trouve aux coordonnées 206 138 et l’emplacement exact est marqué sur l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES

La fresque est située entre deux huttes et représente une créature effrayante. Même si vos coordonnées sont différentes en raison de la faction, vous pouvez utiliser ces directions pour atteindre l’emplacement correct.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Emplacement de la fresque inquiétante (Eerie mural)

Les coordonnées pour trouver la fresque inquiétante pour compléter At the Mounds of Madness 1 dans Gray Zone Warfare sont 204 137 et l’emplacement exact est ci-dessous :

MADFINGER GAMES

Cette fresque est également située dans la forêt dense et se diriger au sud-ouest de l’entrepôt principal est la marche à suivre.

Emplacement de la fresque sinistre (Ominous mural)

Les coordonnées pour trouver la fresque sinistre pour compléter At the Mounds of Madness 1 dans Gray Zone Warfare sont 205 135 et l’emplacement est marqué sur l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES Les cartes pour différentes factions dans Gray Zone Warfare sont identiques mais inversées.

Cette fresque est située en périphérie du village et en passant prudemment aux abords, vous pouvez éviter beaucoup de tirs ennemis. Cependant, si les choses tournent mal, soyez prêt et préparez vos armes et munitions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Guide de la mission At the Mounds of Madness 2 dans Gray Zone Warfare

Pour compléter At the Mounds of Madness 2 dans Gray Zone Warfare, vous devez vous rendre à la maison de l’Ancien (Elder’s House) à Ban Pa et récupérer le livre étrange au deuxième étage. Pour trouver la maison, cherchez celle avec les décorations festives près de l’eau.

Emplacement du livre étrange (weird book)

Vous pouvez trouver le livre étrange pour compléter At The Mounds of Madness 2 aux coordonnées 205 137, et l’emplacement est marqué sur l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES

Notez que vous ne pouvez choisir qu’une seule quête entre Shadow Over Ban Pa 2 et At the Mounds of Madness 2. Ce choix est similaire à Left Behind et Last Farewell, et un aperçu des récompenses pourrait vous aider à faire un meilleur choix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Récompenses des missions At the Mounds of Madness 1 & 2 dans Gray Zone Warfare

Pour réclamer les récompenses des deux quêtes At the Mounds of Madness dans Gray Zone Warfare, vous devez aller à votre Base Camp et ouvrir l’onglet Vendors (Vendeurs). Sélectionnez Artisan et remettez-lui les objets pour obtenir les récompenses suivantes :

Récompenses de At the Mounds of Madness 1

Mosin (S)

1000 XP

160 réputation avec Artisan

Récompenses de At the Mounds of Madness 2

AKMN avec tous les accessoires

1000 XP

160 réputation avec Artisan

En attendant, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site pour plus de guides et actualité sur le jeu.