Gray Zone Warfare : Comment compléter la tâche Duty to the Country & trouver Long Vong

Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Long Vong dans Gray Zone Warfare et accomplir la mission Duty to the Country ? Voici comment terminer la tâche de Lab Rat dans Gray Zone Warfare.

Dans Gray Zone Warfare, les missions confiées par Lab Rat sont de plus en plus difficiles. Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, vous devrez retrouver plusieurs personnes disparues. La mission Duty to the Country en est un exemple parfait : Lab Rat vous charge de localiser Long Vong et de découvrir ce qui lui est arrivé.

Les missions de Lab Rat dans Gray Zone Warfare augmentent progressivement en intensité, et vous devrez rechercher un groupe de personnes disparues dans le jeu si vous souhaitez accomplir toutes ses tâches. Duty to the Country est précisément cela, car Lab Rat vous enverra à la recherche de Long Vong, pour découvrir ce qui leur est arrivé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici donc comment trouver Long Vong dans Gray Zone Warfare.

Pour trouver Long Vong dans Gray Zone Warfare, rendez-vous au bunker YBL-1 (coordonnées 142, 122), situé au sud du Fort Narith. Une fois sur place, vous serez accueilli par un groupe d’ennemis, il est donc préférable d’amener un ami avec vous, ou beaucoup de munitions.

MADFINGER GAMES Dirigez-vous vers le bunker à YBL-1 pour trouver Long Vong.

Voici toutes les étapes pour trouver Long Vong et compléter la tâche Duty to the Country dans Gray Zone Warfare :

Une fois entré dans le bunker, descendez et occupez-vous de tous les ennemis (oui, il y en a encore) et continuez à avancer. Lorsque vous voyez une bifurcation, déplacez-vous à gauche jusqu’à voir quelques combinaisons anti-gaz suspendues au mur à côté d’une porte. Maintenant, passez par la porte et descendez les escaliers jusqu’à atteindre l’étage appelé « -2 », prenez à droite et avancez à travers le grand espace à gauche jusqu’à voir une porte à côté de caisses vides. Passez par la porte et prenez immédiatement à gauche jusqu’à ce que vous voyiez des décombres et prenez à droite pour atteindre un escalier cassé, avec le message « YOU WILL NEVER LEAVE THIS PLACE » (VOUS NE QUITTEREZ JAMAIS CET ENDROIT) sur le mur. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’atteindre l’étage supérieur par les escaliers, mais c’est là que ça se complique. Vous devrez sauter, car l’escalier est malheureusement cassé. Enlevez votre sac à dos et essayez de faire le saut, le système d’auto-attrapage de Gray Zone Warfare vous aidera après quelques essais. Finalement, passez par la porte à droite, et avancez un peu pour découvrir le corps sans vie de Long Vong sur le sol.

Interagissez avec le corps et la mission sera complétée. Finalement, retournez au camp de base et rapportez vos résultats à Lab Rat pour recevoir vos récompenses.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour plus de guides et de conseils professionnels pour ce jeu, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.