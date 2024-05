Missions Missing Colleague 1 & 2 de Gray Zone Warfare : où trouver les documents

Voici tout ce qu’il faut savoir pour compléter les missions Missing Colleague 1 et 2 dans Gray Zone Warfare, dont l’emplacement du mandat d’arrêt et de la transcription de l’interrogatoire.

Artisan est un vendeur important dans Gray Zone Warfare que vous débloquez après avoir complété des missions pour Handshake, Gunny et Lab Rat. Ses quêtes, comme At the Mounds of Madness, sont assez axées sur le combat, mais dans la série de quêtes Missing Colleague, l’accent est mis sur l’obtention de renseignements.

Voici donc comment vous pouvez compléter les missions Missing Colleague 1 et 2 dans Gray Zone Warfare et l’emplacement du mandat d’arrêt ainsi que de la transcription de l’interrogatoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

Comment compléter la mission Missing Colleague 1 dans Gray Zone Warfare

Vous pouvez compléter la mission Missing Colleague 1 dans Gray Zone Warfare en vous rendant à la maison avec la porte ensanglantée aux coordonnées 145 129 dans le village de Savanpha et en récupérant le mandat d’arrêt sur la table à gauche.

Emplacement du mandat d’arrêt

L’emplacement exact de la maison avec le mandat d’arrêt pour compléter Missing Colleague dans Gray Zone Warfare est indiqué dans l’image ci-dessous :

MADFINGER GAMES Les membres de votre faction peuvent vous aider à obtenir des objets précieux pour les missions dans Gray Zone Warfare.

Quelle que soit votre faction, les coordonnées de la maison sont les mêmes.

Après avoir trouvé le mandat d’arrêt, une seconde partie de la quête qui tourne autour de la recherche et de la récupération de la transcription de l’interrogatoire devient disponible. Comme le mandat est un objet de valeur, conservez-le dans le Coffre-fort (SafeLock) de votre inventaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le village de Savanpha est entouré de quelques zones d’atterrissage comme Delta 1 que vous pouvez utiliser pour compléter rapidement les objectifs.

Comment compléter la tâche Missing Colleague 2 dans Gray Zone Warfare

Vous pouvez compléter Missing Colleague 2 dans Gray Zone Warfare en vous rendant au quartier général du village de Savanpha aux coordonnées 143 129 et en récupérant la transcription de l’interrogatoire dans la pièce au dernier étage du bâtiment.

En entrant, utilisez les escaliers pour atteindre le troisième étage et entrez dans la troisième pièce à gauche. Vous trouverez la transcription de l’interrogatoire sur la table.

Emplacement de la transcription de l’interrogatoire

L’emplacement exact du quartier général avec la transcription de l’interrogatoire est indiqué dans l’image ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

MADFINGER GAMES

Les coordonnées de l’emplacement sont les mêmes pour tous les joueurs, quelle que soit leur faction.

Récompenses des missions Missing Colleague 1 & 2 dans Gray Zone Warfare

Pour obtenir les récompenses pour les deux missions Missing Colleague dans Gray Zone Warfare, vous devez compléter les objectifs mentionnés ci-dessus et retourner à votre camp de base. Ensuite, ouvrez le menu, sélectionnez Artisan dans l’onglet Vendors (Vendeurs), et choisissez Hand Over (Remettre).

Voici les récompenses de la série de missions Missing Colleague :

AKMN

2000 XP

200 réputation avec Artisan

L’AKMN est l’un des meilleurs fusils d’assaut du jeu, donc l’obtenir avec des accessoires est une excellente récompense. Cependant, si vous souhaitez prendre les choses en main, n’hésitez pas à consulter et acheter des accessoires pour armes chez les vendeurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour plus de contenu sur Gray Zone Warfare, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.