Gray Zone Warfare : Comment compléter la tâche Save the Rebellion & où trouver la clé USB

Save the Rebellion est l’une des missions les plus risquées dans Gray Zone Warfare. Voici tout ce qu’il vous faut savoir pour compléter cette tâche d’Artisan, y compris l’emplacement de la clé USB et de la guérite (guardhouse).

Le PNJ Artisan dans Gray Zone Warfare est débloqué après les missions de Handshake, Gunny, et Lab Rat, et ses missions sont beaucoup plus intenses mais tout aussi gratifiantes. Une de ses missions s’appelle Save the Rebellion (Sauver la Rébellion) où vous devez déposer une clé USB dans une guérite (guardhouse) remplie d’ennemis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici comment vous pouvez terminer la tâche Save the Rebellion dans Gray Zone Warfare pour toutes les factions.

Suivez ces étapes pour terminer la mission Save the Rebellion dans Gray Zone Warfare :

Lorsque vous êtes au camp de base, prenez la clé USB dans la tente de commandement verte près de la zone d’atterrissage des hélicoptères. La clé est placée entre l’ordinateur et le cendrier sur une table. La clé USB est un objet de valeur que vous ne voudriez pas perdre avant d’atteindre la guérite (guardhouse), il est donc préférable de la placer dans votre SafeLock. Maintenant, rendez-vous à l’entrée du lieu de stockage YBL-1 située dans le coin inférieur gauche de la carte entière. Vous trouverez la guérite devant l’entrée principale et l’emplacement exact est marqué sur l’image ci-dessous. Entrez dans la guérite et placez la clé USB sur le bloc-notes près des deux écrans. Vous pouvez soit éliminer les ennemis dans la zone, soit revenir directement après avoir placé le disque dur. Si vous choisissez la première option, assurez-vous d’avoir suffisamment d’armes et de munitions.

MADFINGER GAMES Emplacement de la clé USB dans Gray Zone Warfare

Récompenses de la mission Save the Rebellion dans Gray Zone Warfare

Vous pouvez obtenir les récompenses suivantes en complétant la mission Save the Rebellion dans Gray Zone Warfare :

AKMN

1000 EXP

160 Réputation

Cependant, pour obtenir ces récompenses, vous devrez retourner à un point d’extraction et atteindre le camp de base où vous pourrez ouvrir l’onglet Vendors et sélectionner Artisan.

Pour plus d’informations sur GZW, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.