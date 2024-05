Mission The Congressman de Gray Zone Warfare : où trouver le smartphone

La mission The Congressman de Gray Zone Warfare consiste à fouiller une zone à la recherche d’un téléphone portable égaré. Découvrez comment compléter cette mission et où trouver le smartphone.

The Congressman est une mission qui vous est confiée par Handshake dans Gray Zone Warfare. Elle nécessite que vous trouviez l’emplacement d’un smartphone perdu qui appartenait à un membre du Congrès influent, égaré lors d’une fête au Mighnight Sapphire.

Vous devrez donc récupérer ce téléphone à tout prix, car il renferme des informations sensibles. Voici donc comment terminer la mission The Congressman dans Gray Zone Warfare.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

Comment terminer la mission The Congressman dans Gray Zone Warfare

Emplacement de la Villa Erica dans Gray Zone Warfare

Emplacement du smartphone perdu dans Gray Zone Warfare

Comment remettre le smartphone à Handshake dans GZW

Comment compléter la mission The Congressman dans Gray Zone Warfare

Pour compléter la mission The Congressman dans Gray Zone Warfare, vous devrez vous rendre à l’hôtel Midnight Sapphire et chercher une villa spécifique. Après l’avoir trouvée, cherchez un téléphone à l’intérieur de la maison et remettez-le à Handshake.

Localiser à la fois la villa et le téléphone sont les parties les plus délicates de cette quête. Étant donné que le téléphone est bien caché, il pourrait vous échapper même si vous cherchez au bon endroit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Emplacement de la Villa Erica dans Gray Zone Warfare

Le smartphone perdu dans Gray Zone Warfare se trouve à l’intérieur de la Villa Erica à l’hôtel Midnight Sapphire. Ses coordonnées sur la carte sont 173 166.

MADFINGER GAMES L’hôtel est rempli d’ennemis.

Toute la zone est remplie de bâtiments identiques, assurez-vous donc de entrer dans celui qui se trouve aux coordonnées indiquées. Il y a de nombreux objets intéressants que vous pouvez ramasser à l’intérieur de la villa en plus du smartphone, mais vous devrez affronter des ennemis IA qui patrouillent dans la zone.

Emplacement du smartphone perdu dans Gray Zone Warfare

Pour trouver le smartphone perdu dans Gray Zone Warfare, entrez dans la Villa Erica par la porte d’entrée, avancez dans le couloir principal et prenez à gauche. Continuez à marcher jusqu’à atteindre la dernière pièce sur le côté gauche et entrez-y. Le smartphone est caché derrière un fauteuil dans cette pièce. Le canapé est juste en face d’une fenêtre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

MADFINGER GAMES Le téléphone est caché derrière un fauteuil.

Ramasser le smartphone validera l’objectif de la mission, mais vous pouvez également obtenir un peu d’argent supplémentaire en fouillant le coffre-fort mural dans la pièce avant celle dans laquelle se trouve le téléphone perdu.

Comment remettre le smartphone à Handshake dans GZW

Pour remettre le smartphone et terminer la mission dans GZW, retournez au Camp de Base (Base camp). Une fois là-bas, ouvrez le menu, cliquez sur Vendors (vendeurs), sélectionnez Handshake, puis cliquez sur Hand Over (remettre) sous Objectives (objectifs).

Terminer la mission vous accordera les récompenses suivantes :

M4AI

6500$

2000 XP

+200 Réputation avec Handshake

Voilà donc comment compléter la mission The Congressman dans Gray Zone Warfare. Pour en savoir plus sur le jeu, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site pour plus de guides et actualité sur le jeu.

L’article continue après la publicité