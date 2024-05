Gray Zone Warfare : Comment terminer la tâche Native Negotations et trouver l’atelier de réparation de voitures

Native Negotiations est une tâche dans Gray Zone Warfare qui requiert des joueurs qu’ils déposent une mallette sous un camion. Si vous avez du mal à trouver où vous devez aller, voici exactement comment compléter la mission.

Gray Zone Warfare regorge de tâches qui vous obligent à vous rendre à différents endroits et à accomplir des objectifs. Bien que beaucoup puissent être fastidieuses, les récompenses en valent plus que la peine. Native Negotiations demande aux joueurs de collecter une mallette et de la placer à un endroit spécifique.

Voici tout ce que vous devez savoir pour compléter Native Negotiations, y compris l’emplacement de l’atelier de réparation de voitures et du camion.

Pour compléter Native Negotiations dans GZW donnée par le vendeur Lab Rat, tout ce que vous avez à faire est de collecter la mallette sous la tente de commandement au camp de base et de la placer sous un camion blanc dans l’atelier de réparation de voitures de la ville de départ.

Chaque faction a la même ville de départ, elles sont juste sur différents axes de rotation et portent des noms différents.

Emplacement de l’atelier de réparation de voitures et du camion dans Grey Zone Warfare pour Native Negotiations

Voici les coordonnées de la grille de la carte de l’atelier de réparation de voitures pour la ville de départ de chaque faction dans GZW :

Lamang Recovery Initiative – 203 163

– 203 163 Mithras Security Systems – 170 117

– 170 117 Crimson Shield International – 141 164

Une fois que vous trouvez l’atelier de réparation de voitures, passez par la grande porte métallique et dirigez-vous vers le grand camion blanc. Il suffit de maintenir le bouton d’interaction (F) à côté de ce camion et vous aurez réussi à placer la mallette à partir du moment où elle est dans votre inventaire.

Assurez-vous de mettre réellement la mallette dans votre inventaire lorsque vous la récupérez au camp de base, sinon, vous ne pourrez pas la placer.

Madfinger Games

Une fois que vous avez réussi à déposer la mallette sous le camion, exfiltrez-vous et retournez au camp de base, ouvrez votre menu et allez dans l’onglet Vendeurs pour réclamer vos récompenses.

Ensuite vous n’avez plus qu’à profiter de vos récompenses et passer à la tâche suivante !