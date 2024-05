Mission The More The Merrier de Gray Zone Warfare : où trouver le document de patrouille

La mission The More The Merrier dans Gray Zone Warfare vous envoie en territoire dangereux pour acquérir un Patrol Document. Voici donc comment accomplir la mission The More The Merrier.

La mission The More The Merrier dans Gray Zone Warfare est une autre mission Handshake qui envoie les joueurs en territoire ennemi pour obtenir des informations. Pour cette mission, les joueurs doivent rechercher un Patrol Document caché quelque part à l’intérieur de la forteresse militaire de Fort Narith.

L’endroit est fortement fortifié et l’explorer seul est un moyen facile de se faire tirer dessus. Pour simplifier votre mission, voici comment accomplir The More The Merrier dans Gray Zone Warfare.

Comment accomplir la mission The More The Merrier dans Gray Zone Warfare

Pour accomplir la mission The More The Merrier dans Gray Zone Warfare, rendez-vous à Fort Narith et cherchez les Barracks (caserne). Les Patrol Documents (documents de patrouille) nécessaires pour accomplir la quête sont cachés quelque part à l’intérieur de ce bâtiment.

Accéder aux Barracks n’est pas facile, car vous rencontrerez de nombreux ennemis en chemin. Il est préférable d’amener un ami ou d’autres mercenaires pour cette mission et de rester discret tout au long du parcours.

Emplacement des Barracks dans Gray Zone Warfare

Les Barracks se trouvent à l’intérieur de Fort Narith aux coordonnées de la carte 141 131. Le bâtiment est marqué d’un grand ‘A’ à l’entrée et porte également un emblème le rendant difficile à manquer.

MADFINGER GAMES Le fort est rempli d’ennemis IA, alors soyez sur vos gardes.

Le bâtiment lui-même possède plusieurs pièces et est connecté par des couloirs remplis d’ennemis un peu partout.

Emplacement du Patrol Document dans Gray Zone Warfare

Pour trouver le document de patrouille (ou Patrol Document) dans Gray Zone Warfare, suivez ces étapes :

Entrez dans les Barracks par la porte d’entrée et traversez le premier couloir.

et traversez le premier couloir. V érifiez toutes les pièces de ce couloir. Le document apparaît aléatoirement dans l’une des pièces.

Le Patrol Document se trouve généralement sur un meuble.

MADFINGER GAMES Les documents peuvent apparaître dans n’importe quelle pièce du bâtiment.

Il est conseillé de placer le document dans votre coffre sécurisé pour vous assurer de ne pas le perdre en cas de décès.

Comment remettre le document à Handshake dans GZW

Pour remettre le document et accomplir la mission The More The Merrier dans Gray Zone Warfare, retournez au camp de base. Une fois sur place, ouvrez le menu, cliquez sur Vendors, puis sélectionnez Handshake, et cliquez sur Hand Over (Remettre) sous Objectives.

Voici les récompenses pour avoir accompli la mission :

Gilet M2

6500$

2000 XP

+200 Reputation avec Handshake

Pour plus de conseils et de guides sur le jeu, vous pouvez consulter la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.