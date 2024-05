Mission Line In The Sand de Gray Zone Warfare : où trouver la boîte & quel vendeur choisir

La mission Line In The Sand dans Gray Zone Warfare est assez facile à compléter, mais la mission présente un choix délicat qui peut affecter vos récompenses. Voici donc comment accomplit la mission Line In The Sand et où trouver la Suspicious Box (Boîte douteuse).

Line In The Sand est une mission que vous pouvez obtenir auprès de Gunny dans Gray Zone Warfare. L’objectif de la mission est de localiser une caisse de drogues à Ban Pa et de jeter son contenu dans l’océan. Cependant, cela vous disqualifiera pour la tâche The Value of Sharing de Turncoat, car il veut que vous lui remettiez la caisse à la place.

Choisir entre les deux vendeurs peut être déroutant, tout comme trouver l’emplacement exact de l’objet. Voici donc comment compléter la tâche Line In The Sand dans Gray Zone Warfare, et quel vendeur vous devriez choisir.

Comment compléter la mission Line In The Sand dans Gray Zone Warfare

Pour compléter la mission Line In The Sand dans GZW, rendez-vous au village de Ban Pa et cherchez une cachette de fentanyl. Si vous avez décidé de suivre Gunny, allez au quai à proximité et jetez la caisse dans l’océan.

Vous trouverez quelques ennemis autour du village, nous vous recommandons de les éliminer à distance. Ils ne devraient pas trop vous poser problème.

Emplacement de la Suspicious Box dans Gray Zone Warfare

La cachette de drogues que vous cherchez est nommée Suspicious Box (Boîte douteuse) dans Gray Zone Warfare. Vous pouvez la trouver sous une maison sur pilotis à la périphérie de Ban Pa aux coordonnées 205 137 sur la carte. Marchez sous la maison et vous verrez la boîte près d’un tapis coloré.

MADFINGER GAMES Regardez sous la maison pour trouver la boîte.

Comment se débarrasser des drogues au quai nord dans GZW

Pour vous débarrasser des drogues et compléter la mission Line In The Sand, rendez-vous au quai juste à côté du village aux coordonnées 206 137 sur la carte. Pointez votre curseur vers le bord du quai et vous verrez une invite pour jeter les drogues. Appuyez sur F et la tâche sera complétée.

MADFINGER GAMES Le quai est situé à l’est du village.

Devriez-vous vous débarrasser des drogues pour Gunny ou les remettre à Turncoat ?

En ce qui concerne les récompenses, il est préférable de suivre Gunny et de jeter les drogues dans l’océan. En complétant la tâche Line In The Sand, vous faites également le choix moral correct en vous débarrassant des drogues au lieu de les remettre à quelqu’un d’aussi douteux que Turncoat.

Cependant, si vous cherchez à augmenter votre réputation auprès de Turncoat, n’hésitez pas à lui remettre les drogues à la place.

Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur la mission Line In The Sand dans Gray Zone Warfare. Pour plus d’informations sur le jeu, consultez la rubrique Gray Zone Warfare de notre site.

