Tout savoir sur les dragons de House of the Dragon : liste, classement, absents…

House of the Dragon a repris dans une saison 2 haletante, faisant la part belle aux lézards géants : on vous explique tout sur les dragons de la série.

On nous avait promis la Danse des Dragons, cette guerre sanguinaire opposant deux camps d’une même famille, et House of the Dragon tient ses promesses pour le moment. Alors qu’ils étaient gardés jusque-là de côté pour éviter d’ensanglanter inutilement le sol de Westeros, les dragons de la famille Targaryen ont commencé à réellement montrer les crocs dans l’épisode 4. Et ça n’est pas près de s’arrêter.

Mais les créatures pourraient manquer de clarté aux yeux de certains spectateurs. Elles ont pourtant chacune un caractère et une apparence bien différents, et leur histoire est parfois bien plus longue et ancienne que le dragonnier qui les monte. Qu’il s’agisse du gigantesque Vhagar ou de la redoutable Meleys, on vous explique qui sont les dragons de la série House of the Dragon.

Sommaire

La liste des dragons dans la série House of the Dragon

Deux camps s’opposent dans la série HBO : d’un côté les Verts, alliance entre Hightower et Targaryen, et de l’autre les Noirs, dirigés par l’héritière légitime au trône de fer Rhaenyra, et les Velaryon.

Et chacun de ces partis a ses propres dragons, utilisés au départ comme armes dissuasives, avant qu’elles ne soient lancées sur le champ de bataille, quitte à semer mort et destruction. Avant de vous détailler quels dragons œuvrent dans quel camp, voici la liste complète et sans fioritures des gros lézards vus ou mentionnés jusqu’à présent dans la série House of the Dragon :

Quels dragons se trouvent du côté des Verts ?

Les Verts comptent sur moins de dragons que les Noirs à ce stade de la série, mais ils n’en sont pas moins redoutables.

Vhagar

Dragonniers dans House of the Dragon : Laena Velaryon, Aemond Targaryen

hbo

Vhagar est de loin le plus gros dragon de la série jusqu’à présent. Il a été monté par plusieurs membres des Targaryen et Velaryon : on le voit d’abord sous la selle de Laena Velaryon, épouse de Daemon Targaryen, avant qu’il ne se lie à Aemond Targaryen.

Avant Laena, c’était Baelon Targaryen qui le montait, père de Viserys et donc grand-père de Rhaenyra. Vhagar compte parmi les créatures les plus anciennes de la série, ce qui explique en grande partie sa taille démentielle. À noter que le dragon est en réalité considéré comme une dragonne.

Feux-du-Soleyl

Dragonnier dans House of the Dragon : Aegon II Targaryen

hbo

Feux-du-Soleyl est un jeune dragon lié à Aegon, le fils d’Alicent Hightower et Viserys Targaryen. Plus petit et moins expérimenté que Vhagar, il brille surtout pour son apparence dorée qui fait la fierté de son dragonnier. Dans le roman Feu et Sang, on le qualifie volontiers de “plus beau dragon jamais vu sur Terre.”

Songefeu

Dragonnier : Helaena Targaryen

Songefeu n’est que mentionné dans la série House of the Dragon, et il est difficile de deviner si la créature sera montrée à l’écran. Dans les livres de George R. R. Martin, il est monté par Helaena, sœur et épouse d’Aegon, alors qu’elle n’a que douze ans. Le dragon est bleu pâle et porte des marques argentées.

Quels dragons se trouvent du côté des Noirs ?

Les Noirs possèdent à ce stade la plus grande écurie en ce qui concerne les lézards géants dans House of the Dragon. Si tous ne sont pas du même acabit que Vhagar, certains ont pour eux l’expérience de la bataille.

Syrax

Dragonnier dans House of the Dragon : Rhaenyra Targaryen

hbo

Syrax est le premier dragon apparu dans House of the Dragon : elle est jeune et a partagé le berceau de Rhaenyra, comme le sous-entend Daemon dans l’épisode 2 de la saison 1. Selon la plus pure tradition des Targaryen, la dragonne aurait donc éclos pour l’héritière du trône de fer.

Caraxès

Dragonnier dans House of the Dragon : Daemon Targaryen

hbo

Caraxès est le deuxième dragon que les spectateurs ont pu découvrir dans la série HBO. Grand, rouge et à l’allure serpentine, il est monté par Daemon Targaryen, frère du roi Viserys et oncle – puis époux – de Rhaenyra.

Dans les livres, Caraxès est un peu comme le bon vin : plus le temps passe, plus il s’améliore et devient un formidable combattant. Le lézard fait sans aucun doute partie des meilleurs atouts dans le camp des Noirs à ce stade de la série.

Meleys

Dragonnier dans House of the Dragon : Rhaenys Targaryen

hbo

Meleys est elle aussi un énorme atout pour le camp des Noirs : grande et puissante, elle a l’expérience de plusieurs batailles et a tissé des liens très profonds avec la princesse Rhaenys Targaryen.

Malheureusement, l’épisode 4 de la saison 2 de House of the Dragon ne va clairement pas en leur faveur. Les Noirs ne pourront donc plus compter sur le duo pourtant aguerri.

Vermax

Dragonnier dans House of the Dragon : Jacaerys Velaryon

hbo

Vermax fait partie des rares dragons de la série à avoir éclos spécialement pour son dragonnier : son œuf est en effet placé dans le berceau de Jacaerys et le petit lézard finit par en sortir. Il grandit toujours plus chaque année et peut finalement être monté avant les événements de la Danse des Dragons.

Son éclosion permet, au passage, de faire taire les rumeurs quant à la paternité controversée de Laenor Velaryon pour Jacaerys, le dragon l’ayant reconnu comme un vrai Targaryen.

Danselune

Dragonnier dans House of the Dragon : Baela Velaryon

hbo

Danselune est un jeune dragon monté par Baela Velaryon. Si dans la série, il peut déjà voler avec un dragonnier sur le dos alors que la Danse des Dragons commence tout juste, il lui faut davantage de temps dans les livres pour emmener la jeune femme dans les airs.

L’apparence de Danselune dans la série HBO ne provient pas uniquement des livres : pour l’occasion, le showrunner Ryan Condal a donné des directives très claires à son équipe pour la création de cette nouvelle créature. Comme il l’explique dans le making-of, Danselune devait selon lui ressembler… à David Bowie !

“Danselune est un tout nouveau dragon, donc j’ai demandé aux designers de s’inspirer de David Bowie,” explique ainsi le showrunner. “On s’est retrouvé avec ces rayures de tigre et cette crête verte de Mohawk façon chanteur punk rock.“

Tyraxès

Dragonnier dans House of the Dragon : Joffrey Velaryon

Tyraxès est un tout jeune dragon de la saison 2 de House of the Dragon, et n’a pas encore été montré dans la série. Lors de l’épisode 3, il est envoyé dans le Val avec les plus jeunes enfants de Rhaenyra, qui espère les mettre en sécurité : le lézard n’apparaît alors pas, caché dans un habitacle spécialement conçu pour le transporter jusqu’au navire.

Nuée d’Orage

Dragonnier dans House of the Dragon : Aegon III Targaryen

Nuée d’Orage est lui aussi un petit dragon de la saison 2, envoyé dans le Val avec son dragonnier Aegon III Targaryen car trop petit pour être monté ou utilisé au combat.

Arrax

Dragonnier dans House of the Dragon : Lucerys Velaryon

hbo

Arrax est un jeune dragon de la saison 1 de House of the Dragon. Sa mort entre les crocs de Vhagar compte comme l’un des éléments déclencheurs de la Danse des Dragons.

Lucerys a en effet eu le malheur de croiser la route d’Aemond alors que leurs familles respectives les avaient envoyés chercher des renforts auprès de la même maison, celle des Barathéon. En quittant le territoire, Lucerys a perdu le contrôle d’Arrax, qui a riposté face aux piques de l’imposante Vhagar. Provoqué, le gigantesque dragon n’a littéralement fait qu’une bouchée du duo.

Quels dragons n’ont pas de camp dans la saison 2 de House of the Dragon ?

Fumée-des-Mers

Dragonnier dans House of the Dragon : Laenor Velaryon

Fumée-des-Mers apparaît comme le dragon de Laenor Velaryon dans la saison 1 de House of the Dragon. Son propriétaire étant considéré comme mort, la créature se retrouve ensuite sans dragonnier au début de la saison 2 de la série.

Vermithor

Dragonnier dans House of the Dragon : aucun

hbo

Vermithor apparaît à plusieurs reprises dans la saison 1 de House of the Dragon pour effrayer les personnages. Le dragon est né dans le berceau du roi Jaehaerys Targaryen, mais n’a plus eu de dragonnier depuis la mort du souverain. Habitué à l’homme, il reste à Fossedragon, où il aime faire fuir les curieux grâce à son feu surpuissant.

Quel est le dragon le plus puissant de House of the Dragon ?

Vhagar est certainement le dragon connu le plus puissant de la série House of the Dragon, mais il pourrait bien avoir un rival de taille – littéralement – avec Vermithor.

hbo

Aperçu plusieurs fois dans la saison 1, l’ancien dragon de Jaehaerys Targaryen, arrière-grand-père de Rhaenyra, n’a plus de dragonnier mais il reste à Fossedragon et est lui aussi gigantesque. Il l’est même presque autant que Vhagar ! Et comme Vhagar, il compense la lenteur due à sa taille par un feu au sommet de sa puissance. Encore faut-il qu’il trouve un dragonnier digne de lui grimper dessus, pour espérer le voir en action…

Mais aussi massifs et flamboyants soient-il, ces deux mastodontes ont derrière eux de solides adversaires, qui peuvent compter sur leur adresse et leur expérience. C’est notamment le cas de Caraxès, le dragon de Daemon Targaryen, ou de Meleys qui mérite également d’être citée pour ses connaissances du champ de bataille et sa férocité.

Enfin, d’autres lézards plus sauvages pourraient apparaître par la suite dans la série : dans les romans, une créature surnommée “le Cannibale” est suffisamment imposante pour rivaliser avec Vhagar en terme de poids, et suffisamment affamée pour s’offrir la réputation de transformer ses congénères en casse-croûte.

Quel est le plus vieux et le plus gros dragon dans House of the Dragon ?

Dans la série HBO, c’est Vhagar qui est considérée comme le plus ancien et le plus gros des dragons connus à ce jour. Après lui vient Vermithor.

hbo

Si la date de naissance de Vhagar n’est pas précisée dans les épisodes, on sait grâce aux livres que la créature est née en -52 avant la conquête d’Aegon 1er du nom, soit 182 ans avant les événements de la Danse des Dragons. Le monstre est donc suffisamment vieux pour avoir participé à la Conquête des Targaryen, et ainsi aidé à la création de leur dynastie au sein du Royaume des Sept Couronnes.

En tout, Vhagar a connu quatre dragonniers, Aemond étant le dernier en date. Avant lui se sont succédés Visenya Targaryen (sœur aînée d’Aegon le Conquérant), Baelon Targaryen (grand-père de Rhaenyra), Laena Velaryon et Aemond Targaryen.

Quel dragon monte le roi Viserys dans House of the Dragon ?

Le roi Viserys ne monte aucun dragon dans House of the Dragon.

En revanche, on sait qu’avant son couronnement, Viserys a pu chevaucher le légendaire dragon Balerion, qui appartenait autrefois à Aegon le Conquérant. Malheureusement, la créature meurt de vieillesse à Peyredragon bien avant le premier épisode de la série, après avoir vécu plus de deux siècles.

Quels dragons n’apparaissent pas dans la série House of the Dragon ?

D’autres dragons apparaissent dans les livres, mais pas (encore) dans House of the Dragon.

hbo

Attention : cette partie mentionne des événements des livres, et peut éventuellement comporter des spoilers de la suite de la série House of the Dragon.

Balerion compte parmi les grands absents, puisqu’il meurt avant le début de l’intrigue de la série. De la même manière, certaines créatures ne sont pas encore apparues à l’écran, mais pourraient bien faire leur arrivée dans les prochains épisodes.

On peut ainsi citer Point du Jour, dragon né pour Rhaena Valeryon, et provenant d’une couvée de Syrax. De la même manière, certains lézards sauvages ont eux aussi un rôle important dans le roman Feu et Sang, comme Gris Spectre ou le Cannibale, ce dernier étant réputé pour dévorer ses congénères dans les environs de Peyredragon.

Les dragons sauvages ou sans dragonniers sont amenés à apparaître davantage lorsque Jacaerys promet des récompenses aux “semences de dragon“, soit des bâtards possédant le sang de Targaryen ou de Velaryon, en échange de leur participation à la guerre après avoir dompté les créatures.

Alyn de Carène tentera notamment d’apprivoiser Gris Spectre mais échouera, sauvé de justesse par son frère Addam qui aura de son côté réussi à se lier à Fumée-des-Mers, autrefois dragon de Laenor Velaryon. Dans le même temps, une adolescente nommée Orties réussit de son côté à amadouer Voleur-de-Moutons, un monstre brun et hargneux obtenant son nom en dévorant les troupeaux d’ovidés.

Enfin, c’est surtout Vermithor qui aura un impact important sur la suite de la Danse des Dragons : après avoir éliminé plusieurs candidats, le dragon se lie en effet avec Hugh Marteau, un forgeron que l’on aperçoit justement au début de la saison 2 et qui s’avère être lui aussi un enfant illégitime Targaryen. Pour l’instant absent des épisodes de cette nouvelle saison, le lézard géant devrait donc finir par avoir sa place dans la guerre civile.

La série House of the Dragon a déjà passé la moitié de sa saison 2. Pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

